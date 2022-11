Le service de SVOD Salto pourrait très vite fermer ses portes

À la fois concurrent de Molotov et de Netflix, le service de SVOD français Salto pourrait disparaitre moins de deux ans après son lancement.

Souvent moqué, Salto a su se faire une petite place dans le paysage des services de SVOD disponibles en France. Sans avoir le budget d’un Netflix ou d’un Amazon, Salto avait tout de même dans son dos TF1, M6 et France Télévisions.

Cela a permis au service de proposer beaucoup de contenus avec de la télévision en direct, des émissions en replay, des séries produites par les chaînes françaises et même quelques belles exclusivités (la réunion de Friends ou de Harry Potter par exemple).

Clap de fin pour Salto en novembre ?

Malheureusement, le média Le Monde rapporte que le service pourrait très vite disparaitre. Avant la fin du mois de novembre, TF1, M6 et France Télévisions devraient décider de l’avenir de Salto. Le service avait déjà connu quelques tensions sur fond de tentative de fusion entre TF1 et M6, projet avorté depuis.

Les sources du média ne sont pas totalement pessimistes et imaginent encore que les trois groupes audiovisuels pourraient accepter de continuer d’investir dans la plateforme. Pour justifier cet optimiste, Le Monde rappelle que Salto aurait déjà convaincu près d’un million d’abonnés (contre 10 millions pour Netflix) et que les utilisateurs visionnent plus de 2h de contenu à chaque utilisation.

TF1 et M6 pendant leur projet de fusion imaginaient sans doute créer une nouvelle plateforme basée sur MyTF1. Le projet ayant été abandonné, les deux géants pourraient continuer l’aventure Salto.

