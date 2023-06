À 399 €, ce TV 4K QLED de 55 pouces est le deal parfait pour en changer sans se ruiner

Vous souhaitez remplacer votre vieux téléviseur, mais pour un prix abordable ? En ce moment, le TV Toshiba de 55 pouces équipé d’une dalle Qled revient à moins de 400 euros chez Electro Depot.

Si Samsung ou bien TCL monopolisent le marché avec leurs téléviseurs Qled, d’autres constructeurs ne sont pas dénués d’intérêt. C’est notamment le cas de Toshiba qui propose des modèles bien finis embarquant presque toutes les dernières technologies d’affichage avec un prix relativement bas. Le modèle 55QL5D63DG profite d’ailleurs d’une baisse de prix très intéressante en tombant à moins de 400 euros.

Le Toshiba 55QL5D63DG en bref

Une dalle Qled de 55 pouces

Compatible 4K, Dolby Vision HDR et Dolby Atmos

L’interface Android TV

Habituellement vendu à 499 euros, le téléviseur Toshiba 55QL5D63DG est actuellement en promotion à 399 euros sur le site Electro Depot.

Une belle qualité d’image

Le modèle 55QL5D63DG de Toshiba propose une diagonale de 55 pouces, soit 139 centimètres en définition 4K (3 840 × 2 160 pixels). Le constructeur mise sur un design sobre avec de fines bordures autour de l’écran, pour une plus grande immersion. Il s’intégrera parfaitement dans votre salon avec un support composé de deux pieds relativement discrets.

L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’image réaliste avec une belle restitution des couleurs et, même si ce n’est pas au niveau de l’OLED, c’est toujours mieux que du LCD. Il est compatible HDR10 et Dolby Vision. Côté son, le TV Toshiba procure un son riche avec ses haut-parleurs compatible Dolby Atmos et s’équipe d’un caisson de basse conçu par Onkyo pour un son vaste et immersif.

Tous les atouts d’une Smart TV

Si votre téléviseur actuel n’était pas connecté, avec ce modèle, vous avez droit à une Smart TV tournant sous Android TV. Très apprécié, ce système d’exploitation est simple à utiliser et la navigation est fluide. Cet OS est un choix judicieux, puisqu’il donne accès au catalogue d’applications le plus fourni via le Play Store. Il donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Enfin, ce TV ne sera pas vraiment optimisé pour le jeu vidéo, puisque la dalle est limitée à 50 Hz et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur la PlayStation 5 et Xbox Series X. Quant à la connectique, il dispose d’une bonne variété de ports avec trois entrées HDMI, deux entrées USB 2.0, un port Ethernet et une sortie numérique optique.

Si vous hésitez encore dans votre choix, notre comparatif des meilleures TV 4K (QLED ou OLED) disponibles pourrait bien vous éclairer.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

