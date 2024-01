Sony n’écarte pas l’Oled, mais explore activement les possibilités du Mini LED

Oled ? Mini LED ? Sony veut continuer à tout proposer. En attendant de découvrir leur gamme 2024, ils claririent leur position.

Sony a récemment causé de l’incertitude parmi les médias, principalement en raison de leur faible présence lors d’événements importants comme l’IFA 2023 et le CES 2024. À l’IFA, ils étaient complètement absents, et au CES, ils n’ont présenté aucun nouveau téléviseur.

Lors d’une réunion au Japon avant le CES 2024, Sony a discuté avec des journalistes du monde entier. Ils n’ont pas fait de déclaration officielle, mais ont parlé de leur intérêt continu pour la technologie Mini LED. Cela a conduit certains à croire que Sony pourrait abandonner l’OLED.

Le Mini LED, l’Oled…

Cependant, Sony nous a contactés pour clarifier sa position : ils n’abandonnent pas l’Oled. Ils ont souligné leur engagement pour cette technologie, en citant leur modèle A95L, qui possède une dalle QD-OLED.

Ce modèle a été très apprécié, étant même désigné meilleur téléviseur de 2023 par Frandroid. Sony n’a pas encore annoncé sa nouvelle gamme de produits, gardant ainsi un certain mystère sur ses plans futurs.

Nous avons lancé récemment un produit phare, l’A95L avec une dalle QD-OLED, et que nous n’avons pas encore fait d’annonces concernant notre future gamme de produits. Nous donnons un aperçu de certaines technologies prototypes, y compris le mini LED qui, selon nous, jouera un rôle important dans les téléviseurs grand public, et nous ne nous engageons en aucun cas sur une technologie d’affichage unique.

On n’apprend pas grand-chose de nouveau dans cette déclaration, il faudra attendre entre mars à avril pour découvrir la nouvelle gamme 2024, et la place du Mini LED et de l’Oled dedans.