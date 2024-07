Samsung rembourse la TVA de ses TV 4K et ce sont les derniers jours pour en profiter

Il existe plusieurs manières de faire baisser le prix d’un produit. Mais Auchan et Samsung ont découvert une nouvelle manière de vous faire économiser de l’argent : rembourser la TVA pour tout achat d’un téléviseur du constructeur coréen avant le 8 juillet.

Vous avez envie de vous faire plaisir avec un téléviseur flambant neuf, mais n’avez pas forcément envie de débourser une somme astronomique pour cela ? Il existe une solution pour vous, surtout en cette période de fin de soldes. Jusqu’au 8 juillet prochain, Samsung et Auchan font le maximum pour faire baisser le prix des téléviseurs issus du catalogue de Samsung.

Comment ? Eh bien d’une part en pratiquant des réductions immédiates sur les modèles les plus éminents du catalogue, et de l’autre, en proposant de rembourser la TVA sur une bonne partie de ces mêmes modèles. Dans le cas d’un TV comme le UE55AU7025, vous pouvez par exemple profiter de 50 euros de réduction immédiate et d’un remboursement de 74 euros environ. De quoi faire descendre le prix de ce téléviseur 4K de 55 pouces à 347 euros.

Avant d’entrer dans les détails, voici quelques références en promotion :

Samsung TQ65Q60C : un téléviseur QLED TRÈS abordable

Sur le papier, le Samsung TQ65Q60C a tout pour plaire. Un grand écran de 65 pouces et surtout, un affichage QLED qui en met plein les mirettes grâce à la technologie Quantum Dots. Associée au Quantum HDR, elle permet de profiter d’une image impeccable en toute circonstance : contraste, luminosité, profondeur des noirs, fidélité des couleurs, difficile de trouver à y redire.

Mais la qualité de l’image n’est pas son seul atout. Ce téléviseur propose aussi une expérience utilisateur extrêmement satisfaisante. Grâce à Tizen, l’interface propriétaire de Samsung pour commencer. Elle permet en effet d’accéder à tout un tas de fonctionnalités connectées comme le téléchargement d’applications ou l’accès à des plateformes de streaming et de SVoD.

La présence d’un port HDMI 2.1 fera la joie des joueurs de tous poils en leur donnant accès à ce qui se fait de mieux en matière d’image en jeu avec le ALLM ou le VRR. Un Gaming Hub permettra aussi de profiter d’applications de Cloud Gaming comme le Xbox Game Pass ou GeForce Now.

Disponible sur la boutique en ligne d’Auchan, le TQ65Q60C bénéficie actuellement d’une grosse promotion (réduction immédiate et ODR cumulées) d’environ 275 euros qui fait passer son prix de 899 à 624 euros.

Samsung TU75CU7105 : la 4K grand format à la portée de tous

Quoi de mieux qu’un grand écran pour profiter pleinement de ses contenus préférés ? Un grand écran bardé de fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres sans doute. Et avec le TU75CU7105 et ses 75 pouces, vous allez être servi. Fonctionnant grâce à Tizen, il est capable d’accéder à de nombreuses propriétés connectées. Services de SVoD, Replay ou Streaming, applications, assistants personnels (grâce à SmartThings) : vous avez l’embarras du choix.

Mieux, la présence d’une connectique étendue, dont un port HDMI 2.1, lui offre une grande polyvalence. Cela lui permet notamment d’offrir une expérience poussée en matière de jeu vidéo, en particulier avec les consoles actuelles. Côté image, rien à redire non plus : cet écran bénéficie des technologies PurColor et Cystal UHD 4K qui lui permettent d’afficher des couleurs vives et fidèles, avec de jolis noirs, pendant que le Crystal Processor 4K s’occupe des contrastes et de la luminosité pour optimiser l’image en permanence.

La très bonne surprise du TU75CU7105 vient sans doute de son prix. Habituellement vendu aux alentours de 899 euros, il profite actuellement, et pour quelques jours encore, d’une réduction immédiate de 50 euros et d’une ODR permettant de récupérer 141 euros de TVA. De quoi faire baisser son prix à 708 euros.

Et si vous trouvez que 75 pouces, c’est un peu trop grand pour votre salon, le constructeur et Auchan vous proposent un modèle à la diagonale plus raisonnable avec le UE55AU7025. Un téléviseur doté d’une diagonale de 55 pouces qui reprend les principales caractéristiques des TV Samsung classiques : expérience connectée, technologie Crystal UHD, performances accrues en jeu, etc. Un téléviseur qui bénéficie lui aussi de l’offre de remboursement de Samsung et d’une réduction immédiate pour vous faire économiser environ 125 euros. Un écran déjà abordable en temps normal, dont le prix descend désormais à 374 euros.

Comment récupérer la TVA sur mon téléviseur Samsung fraîchement acheté ?

Bien décidé à vous faire économiser quelques centaines d’euros, Samsung vous propose en ce moment une offre de remboursement qui vous permet de récupérer le montant de la TVA sur une sélection de téléviseurs issus de leur catalogue. Comment ? C’est très simple, il suffit de respecter la marche à suivre :