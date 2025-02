Voici ce que Sonos prépare pour 2025 : une Apple TV maison

Entre 200 et 400 dollars : c’est le prix que pourrait coûter le prochain grand projet de Sonos, un mystérieux boîtier noir.

Après une année 2024 particulièrement difficile (si vous n’avez pas suivi l’affaire de la refonte de l’app), Sonos s’apprête à prendre un virage stratégique en se lançant dans le monde de la vidéo.

Selon The Verge, souvent bien renseigné à propos de Sonos, le fabricant audio préparerait un boîtier streaming, nom de code « Pinewood« , qui pourrait coûter entre 200 et 400 dollars.

Un petit boîtier noir

Visuellement, rien de révolutionnaire : Pinewood se présenterait sous la forme d’un carré noir aplati, légèrement plus épais qu’un paquet de cartes. Mais ne vous fiez pas à cette apparence minimaliste. Ce nouveau venu dans la famille Sonos cache plusieurs atouts dans son jeu.

Premier élément : l’interface utilisateur et son OS. Développée en partenariat avec une société spécialisée dans la publicité web, elle promet d’unifier l’expérience de streaming en rassemblant les contenus de Netflix, Max, Disney+ et d’autres services sous une même interface. Plus besoin de jongler entre différentes applications : tout sera accessible depuis un même endroit, avec une fonction de recherche universelle. Cela vous fera sans doute penser à l’app avec la musique, l’approche serait la même mais avec des séries et des films.

Le boîtier serait livré avec une télécommande physique avec des raccourcis vers les applications les plus populaires, et intégrera également le contrôle vocal Sonos.

Mais ce n’est pas tout. Pinewood ferait également office de switch HDMI avec plusieurs ports pour connecter consoles de jeux ou lecteurs Blu-ray 4K. Cette fonctionnalité n’est pas une option : elle permet à Sonos de mieux contrôler la transmission du signal audio vers ses enceintes, ce qui réduit ainsi les problèmes de synchronisation qui peuvent survenir avec certains téléviseurs.

L’autre grande nouveauté de Pinewood concerne le son surround. Pour la première fois, les utilisateurs pourront créer un véritable système home cinéma en utilisant les enceintes Sonos existantes comme canaux avant gauche et droit dédiés. Par exemple, deux Era 300 pourront être utilisées pour créer une configuration Dolby Atmos plus avancée que ce qui était possible jusqu’à présent.

Côté connectivité, Sonos Pinewood embarquerait une connexion Ethernet gigabit et le Wi-Fi 7.

Ce projet, qui serait largement porté par Nick Millington, le directeur de l’innovation de Sonos, représente un pari risqué pour l’entreprise. Avec un prix potentiellement trois fois plus élevé que celui de ses concurrents directs comme le Shield TV Pro de Nvidia, et même plus élevé que l’Apple TV, on rappelle que tous les téléviseurs récents sont équipés d’OS modernes.