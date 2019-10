Le vidéoprojecteur à ultra-courte focale bénéficie d’une belle promotion. Design et performant, il est équipé d’Android TV.

Vous n’aurez pas le vidéoprojecteur avec le meilleur rapport qualité d’image-prix. Malgré tout, le Xiaomi Mi Laser présente un certain nombre de points positifs, dont la courte portée. Vous pouvez donc le placer à une distance de 10 à 20 centimètres du mur tout en affichant une image lumineuse et colorée, contrairement aux traditionnels vidéoprojecteurs qui doivent être placés à l’arrière. Le projecteur utilise la technologie Digital Light Processing Projection (DLP). L’image est projetée sur l’écran via des micromiroirs. La définition maximale est de 1920 x 1080 pixels (Full HD).

Il suffit de déplacer de quelques centimètres le projecteur pour augmenter la taille de l’image jusqu’à 150 pouces de diagonale, et environ 60 pouces au minimum quand on colle le vidéoprojecteur au plus près du mur.

Il est bien conçu : il y a un détecteur de mouvement sur le dessus du projecteur, donc si vous vous approchez trop près du laser, le projecteur éteindra automatiquement sa lumière pour vous éviter de vous abîmer les yeux. L’appareil est également livré avec une télécommande avec laquelle vous pouvez échanger avec Google Assistant, enfin l’OS embarqué est Android TV avec la fonction Chromecast.

A l’arrière, il y a trois ports HDMI 2.0, deux ports USB et on notera une compatibilité Wi-Fi et Bluetooth. Il dispose également de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Audio et DTS-HD. Notons que le son provenant du projecteur Mi Laser est relativement bon. C’est assez rare sur ce type d’appareil et vous pourrez même l’utiliser pour écouter un peu de musique.

Nous avons testé la version chinoise du Mi Laser, le même techniquement mais sans Android TV.

Ce Mi Laser est sorti initialement à un prix trop élevé (2 000 euros), mais on le trouve désormais à 1 299,99 euros chez Cdiscount. Une bonne occasion de passer à un vidéoprojecteur ultra-courte focale.

