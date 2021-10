YouTube sur le web : continuer une vidéo commencée sur l’application mobile devient plus simple

Sur la version web de YouTube, une nouvelle fonction permet de reprendre plus facilement la lecture sur PC d'une vidéo commencée sur votre smartphone.

Scène de la vie quotidienne : vous avez commencé une vidéo YouTube dans le métro, mais n’avez pas eu le temps de la terminer avant d’arriver à destination. Une fois installé devant un ordinateur, vous souhaitez continuer la lecture de ce passionnant contenu. Vous devez donc aller dans votre historique YouTube et cliquer sur la vidéo la plus récente. Normalement, celle-ci reprend plus ou moins à l’endroit où vous l’avez laissé (mais ce n’est pas toujours le cas).

« Continuer de regarder »

La version desktop de YouTube souhaite désormais faciliter cette transition du smartphone vers le PC. Ainsi, si vous interrompez un contenu sur votre smartphone et que vous lancez ensuite le site de streaming sur votre ordinateur, la plateforme affichera la vidéo en question dans le coin inférieur droit de l’écran avec la mention « Continuer de regarder ».

Si vous cliquez sur l’icône Lecture, la vidéo va se lancer en miniature, toujours en bas à droite. Il faudra cliquer quelque part sur l’image pour l’afficher en plus grand. 9to5Google indique avoir remarqué cette nouveauté il y a quelques jours déjà, mais explique que de plus en plus de personnes signalent aussi ce changement.

Notez toutefois que cette option « Continuer de regarder » n’apparait pas dans le sens inverse, quand vous passez de la version desktop de YouTube à l’application mobile sur Android ou iOS.

Chez Frandroid, nous n’avons pas encore remarqué l’arrivée de cette nouvelle fonction.