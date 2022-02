Amazon Prime Gaming : Madden NFL, Call of Duty, GTA… les contenus gratuits pleuvent en mars

Amazon dégaine sa livraison de contenus exclusifs et jeux offerts en mars. Sept titres sont à ajouter à votre bibliothèque sur PC dont Madden NFL 22 ainsi que des skins, monnaies et autres atouts pour des jeux comme GTA Online, Fall Guys, Call of Duty ou encore Lost Ark.

Avec le mois de mars arrive la nouvelle fournée de cadeaux signés Amazon Prime Gaming. Si vous êtes abonnés à Amazon Prime, vous pouvez ainsi profiter de contenus exclusifs gratuits et jeux offerts pour votre PC.

Et ce mois-ci est encore dense. Si vous avez profité de Lost Ark, dépêchez-vous de réclamer votre contenu exclusif de février parmi les nombreux cadeaux toujours disponibles. Amazon avance même le chiffre de deux millions de membres Prime qui en ont bénéficié, soit un tiers des joueurs du titre signé Amazon Studios. Si vous préférez Smilegate, pas de souci. Il y a aussi du contenu exclusif à récupérer en mars.

Les jeux offerts sur PC en mars 2022

Ce sont pas moins de sept jeux qui peuvent être ajoutés à votre bibliothèque de jeux PC, dont Madden NFL 22 dans le cadre du partenariat avec EA, après les Battlefield notamment. Si vous préférez envahir Mars, pas de problème avec un jeu de survie dans une colonie sur la planète rouge (Surviving Mars). La cryptomonnaie a aussi son jeu avec Crypto Against All Odds où il vous faudra jouer les experts en cybersécurité pour protéger les portefeuilles de vos clients.

Plus poétique ou ludique, le jeu par épisodes Pesterquest et son inspiration BD, SteamWorld Quest : Hand of Gilgamech et son style graphique façon dessin, ou encore looK INside vont ravir les amateurs. Plus étrange, The Stillness of the Wind évoque la fin de vie d’une femme confrontée à son étrange famille.

Madden NFL 22

Surviving Mars

Crypto Against All Odds

look INside

Pesterquest

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

The Stillness of the Wind

À noter : vous n’avez que jusqu’au 1er mars pour récupérer gratuitement Stellaris, Ashwalkers: A Survival Journey, As Far as the Eye, Double Kick Heroes, Golazo! Soccer League.

Les contenus à récupérer

Déjà disponible :

Brawlhalla – Cosmic Bundle

Call of Duty : Vanguard / Warzone – Strategic Assault Bundle

DOOM Eternal – There Can Be Oni One Bundle Pack

Rainbow Six Siege – 7 Day Renown Booster

Roblox – UFO Hat

Splitgate – [Epic] Nebula Railgun Skin, [Epic] Nebula Battle Rifle Skin, [Legendary] Hunt Shotgun Skin

Warframe – Rubico VERV Weapon Skin, Weapon

Black Desert Mobile – Prime Epic Outfit Chest (5) – [Epic] Weapon Outfit Chest (5) – [Epic]

Armor Outfit Chest

Fall Guys – La Luz the Wrestler Bundle

À venir :

1er mars : Red Dead Online – 40% off Semi-Automatic Pistol, 30% off Established or Distinguished Bounty Hunter Role Item

Red Dead Online – 40% off Semi-Automatic Pistol, 30% off Established or Distinguished Bounty Hunter Role Item 2 mars : Final Fantasy Brave Exvius : War of the Visions – Select Alcryst Statue x100 Summon Ticket Mobile Legends Bang Bang – Amazon Prime Chest

3 mars : Grand Theft Auto Online – GTA$100k Paladins – Digitized Bomb King SMITE – Safe Breaker Kali

7 mars : Lords Mobile – Pack B

Lords Mobile – Pack B 9 mars : Roblox – Mardi Gras Steampunk Mask

Roblox – Mardi Gras Steampunk Mask 10 mars : Dead by Daylight – Fancy Family Dinner Outfit for Jake Park Grand Theft Auto Online – GTA$100k

14 mars : Nakara: Bladepoint – Immorta’s Mountain Headwear

Nakara: Bladepoint – Immorta’s Mountain Headwear 15 mars : Blankos – Catch Up Bundle Legends of Runeterra – Rare Prismatic Chest,One Epic Wildcard

16 mars : Final Fantasy Brave Exvius : War of the Visions – Gil Snapper (XL) x100 Mobile Legends Bang Bang – Popol and Kupa-Hunting Pals

17 mars : Grand Theft Auto Online – GTA$100k

Grand Theft Auto Online – GTA$100k 21 mars : Lords Mobile – Pack C

Lords Mobile – Pack C 24 mars : Grand Theft Auto Online – GTA$100k

Grand Theft Auto Online – GTA$100k 31 mars : Grand Theft Auto Online – GTA$100k

Courant mars :

Two Point Hospital – Stealth Mode Bundle

PUBG: Battlegrounds – Gold G-Coin Box, contraband coupon x 10, polymer x 30

Comment profiter d’Amazon Prime Gaming ?

Il faut être abonné à l’offre Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an) ;

Rentrez vos identifiants sur le site gaming.amazon.com ;

Dans l’onglet Des jeux, du butin, récupérez les contenus offerts de votre choix. Vous trouverez aussi les jeux PC gratuits ;

Pour profiter des contenus, associez votre compte PlayStation, Xbox, Google Stadia ou bien d’éditeurs (Ubisoft Connect, Rockstar Social Club, EA Play, Bungie, Riot…) ;

Pour obtenir les jeux PC offerts, téléchargez le client Amazon Games sur Windows (pas de version Mac pour le moment) pour récupérer les jeux et y jouer.

