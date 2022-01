Pour février, Amazon fait une fois de plus le bonheur des joueurs abonnés à Prime avec une nouvelle fournée de contenus et jeux PC offerts. Cinq nouveaux titres peuvent être ajoutés à votre bibliothèque ainsi que des packs exclusifs pour Rainbow Six Extraction, Destiny 2, FIFA 22, et même pour Lost Ark, le jeu Amazon qui débarque.

Après un mois de janvier déjà gargantuesque en jeux et contenus offerts, Amazon Prime Gaming revient avec une nouvelle hotte bien pleine de cadeaux pour février. Cinq jeux sont à ajouter gratuitement à votre bibliothèque de titres PC. Mais c’est sans compter sur les contenus inédits pour le tout nouveau Rainbow Six Extraction, New World, Apex Legends, FIFA 22 ou encore Battlefield 2042 qui vous attendent.

Les jeux offerts sur PC en février

À compter du 1er février, vous pourrez récupérer gratuitement les jeux suivants :

Stellaris Ashwalkers: A Survival Journey As Far As The Eye Double Kick Heroes Golazo ! Soccer League



Stellaris est un jeu de stratégie de science-fiction dans lequel vous allez devoir interagir avec des extraterrestres et faire face à des événements inattendus afin d’étendre votre empire. Ashwalkers propose 34 fins différentes dans ce monde en ruine où chacun doit faire ce qu’il peut pour survivre, de gérer sa nourriture à prendre des décisions parfois immorales.

Roguelike au tour par tour, As far as the eye vous emmène dans un voyage vers le centre du monde où vous devez mener votre tribu pour qu’elle survive face à des éléments aléatoires. Pour les plus sportifs, Double Kick Heroes est un jeu rock’n’roll dans lequel vous devez massacrer des zombies. À moins que vous ne préfériez le football version arcade de Golazo ! où tous les coups sont permis.

Et vous avez encore jusqu’au 31 pour ajouter à votre bibliothèque Star Wars Jedi : Fallen Order, Total War : Warhammer, World War Z : Aftermath, Two Point Hospital ou encore Paper Beast et WRC 7 qui faisaient partie de la longue liste de titres offerts en janvier.

Les contenus à récupérer

Titre phare annoncé d’Amazon Games, Lost Ark arrive officiellement le 11 février. Amazon offrira du contenu exclusif à ses membres Prime pour l’occasion. À noter que le jeu est gratuit, mais il est possible de récupérer un pack Fondateur pour pouvoir y accéder dès le 8 février avec du contenu exclusif.

Destiny 2, Call of Duty, Rainbow Six Extraction, FIFA 22, Apex Legends, Splitgate, Fall Guys… N’en jetez plus, il y aura également des contenus gratuits et des packs à gogo pour tous les goûts. La nouvelle fournée de février d’Amazon Prime Gaming est une nouvelle fois conséquente. Le pack FIFA 22 contient ainsi sept joueurs rares Or et le prêt du joueur de Liverpool Mohamed Salah pour renforcer votre équipe. Blankos Block Party, le nouveau jeu qui fait parler de lui, propose un pack d’objets Mashup et des accessoires à gogo pour briller dans ce MMO.

Que vous soyez plutôt jeux mobiles, consoles ou PC, vous êtes à un clic du contenu inédit. Et parfois, plusieurs fois dans le mois pour votre jeu préféré !

Déjà disponible :

Apex Legends – Core Crafted Pathfinder Bundle

Battlefield 2042 – Prime Gaming Reward Bundle #2

Black Desert Mobile – Prime All-Inclusive Plus Chest

Blankos – Mashup Item Bundle

Call of Duty – Circuit Board Bundle, Delicate & Deadly Bundle

Fall Guys – Doodles the Clown costume et 6,500 kudos

FIFA 22 – Prime Gaming Pack 4

For Honor – Champion Status, 2 Scavenger Crates + BP

Legends of Runeterra – Tier 3 Prismatic Chest, Epic Wildcard

Madden 21 – Prime Playoff Pack: 1x 94 OVR Troy Polamalu (NCAT Player)

New World – Sorcerer’s Finery Pack

Red Dead Online – a free pair of select Pants, – 30% sur un Pur sang arabe

Rainbow Six Siege – 7 Day Renown Booster

Roblox – Futuristic Mech Sled

Rainbow Six Extraction – Rubicon Phase

Splitgate – Nebula Sniper Skin, Nebula Assault Rifle Skin, Nebula Pistol Skin, Nebula Portal Skin

Warframe – Verv Ifrit Kubrow Armor

À venir :

1er février : Blankos – Accessory Bundle

2 février : Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions – Select Awakening Prism x50 Summon Ticket Mobile Legends Bang Bang – Amazon Prime Chest

3 février : Grand Theft Auto Online – $100k GTAO Paladins – Heartbreaker Tyra skin SMITE – Mysterious Warrior Mulan

7 février : Lords Mobile – Pack F: Warlord Pack

9 février : Roblox – UFO Hat

10 février : Dead by Daylight – « Love Hurts » Outfit Grand Theft Auto Online – $100k GTAO

15 février : Legends of Runeterra – Tier 3 Prismatic Chest & 3 Rare Wildcards

16 février : Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions – Select Element Fragment of Thought x50 Summon Mobile Legends Bang Bang – Popol and Kupa-Hunting Pals

17 février : Grand Theft Auto Online – $100k GTAO (up to $400k per month)

21 février : Lords Mobile – Pack A: Progression Pack PUBG: Battlegrounds – Gold G-Coin Box, contraband coupon x 10, polymer x 30

22 février : Doom Eternal – There Can Be Oni One Content Pack

24 février : Grand Theft Auto Online – $100k GTAO (up to $400k per month)

Courant février :

Lost Ark – Battle Pack Item avec Crystaline Aura, Amethyst Shard Pack et Battle Chest Bundle

Two Point Hospital – Bundle avec Stealth Mode Bundle: Ninja Outfit, Orrery Statue, Retro Vanity Cabinet

Comment profiter d’Amazon Prime Gaming ?

Vous devez être abonné à l’offre Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an) ;

Connectez-vous avec vos identifiants au site gaming.amazon.com ;

Dans l’onglet Des jeux, du butin, récupérez les contenus offerts de votre choix. Vous trouverez aussi les jeux PC gratuits ;

Pour profiter des contenus, il vous faudra associer votre compte PlayStation, Xbox, Google Stadia ou bien d’éditeurs (Ubisoft Connect, Rockstar Social Club, EA Play, Bungie, Riot…) ;

Pour obtenir les jeux PC offerts, téléchargez le client Amazon Games sur Windows (pas de version Mac pour le moment) pour récupérer les jeux et y jouer.

