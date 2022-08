Virement instantané : quelles sont les banques le proposant gratuitement ?

Recevoir de l'argent instantanément depuis n'importe où est un usage qui se démocratise de plus en plus. Cependant, toutes les banques ne le proposent pas encore gratuitement. Voyons quelles sont les banques qui offrent cette possibilité.

Fin 2018, la législation française a enfin autorisé les banques à pratiquer les virements instantanés dans 34 pays de la zone SEPA. Cependant, ce procédé d’échange monétaire ne rencontre pas encore le succès escompté. Des plateformes comme Lydia ou Paylib en ont fait leur spécialité, mais les banques, quelles soient traditionnelles, en ligne ou même les néobanques n’ont encore prient le pas. Malgré leur mise en place progressive dans la plupart des établissements bancaires, ils ne représentent aujourd’hui que 3 % du total des virements entre particulier en France malgré une hausse significative ces derniers mois et alors que ce chiffre atteint 10 % en Europe.

Il faut dire que la communication des banques autour de cet usage est encore trop mince même s’il est utilisé de plus en plus par certaines banques en ligne comme d’un argument marketing. Les virements instantanés ont aussi la réputation tenace d’être onéreux, certaines banques ayant pratiqué des tarifications souvent abusives ces dernières années. Voyons donc quelles banques les pratiquent gratuitement et quelles offres les permettent.

Le virement instantané, qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne ?

Si l’on pouvait se demander pourquoi les banques ne pratiquaient pas plus tôt ce type de virement, ce n’est pas qu’une simple question de rentabilité pour celle-ci. Il y a en effet un coût technique important à permettre à un client d’envoyer de l’argent instantanément (en quelques secondes) d’où il se trouve et dans le monde entier. Une vraie révolution dans nos usages bancaires donc pour faciliter nos transactions, là où les virements classiques peuvent prendre jusqu’à 2 ou 3 jours avant d’être crédités sur un compte cible. Le principe parle pour lui-même et plusieurs manières de procédé ont été élaborées par les banques.

Par SMS/Mail

C’est l’usage qui s’est développé en premier. Certaines applications comme Lydia, PayPal ou Paylib en ont fait leur fonds de commerce. Il suffit de rentrer dans l’application le numéro de téléphone mobile ou l’adresse mail de la personne à qui l’on souhaite faire le virement et l’opération ne prend que quelques secondes. Cependant, dans la majorité des cas, le destinataire devra créer un compte depuis la même application pour recevoir son argent, un bon moyen pour les plateformes de créer de l’engagement.

Depuis les applications bancaires Voyant les plateformes dédiées se multiplier, il fallait bien que les banques réagissent et proposent aussi cette fonctionnalité depuis leurs propres plateformes. Le plus souvent, tout se fait depuis le menu virement de l’application en ajoutant l’IBAN du compte cible. D’autres applications ne s’embarrassent pas de ça et permettent de piocher dans le répertoire de contact. Une fois la manipulation faite, l’argent est crédité sur le compte en quelques secondes.

Quelles sont les banques qui proposent des virements instantanés gratuits ?

Toutes les banques ne proposent pas encore ce type de services et parmi celles qui le font, elles sont encore minoritaires à le proposer gratuitement. C’est surtout le cas chez les banques traditionnelles qui appliquent des frais pour chaque opération là où certaines banques en ligne ou néobanques les proposent gratuitement dans certaines offres.

Boursorama Banque

On connait Boursorama Banque pour son offre de cartes pas chères avec des services variés qui n’ont rien à envier à ceux proposés dans les banques traditionnelles. Quelle que soit la carte choisie chez Boursorama Banque (Welcome, Ultim, Metal), le virement instantané est gratuit en émission et en réception. Il est possible d’effectuer gratuitement jusqu’à 2 000 euros de virements instantanés par jour (en montant cumulé). Tout se passe depuis l’application dans le menu « Mes virements & prélèvements » puis sur « Virement immédiat ».

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Boursorama Banque

Hello Bank

L’autre banque en ligne populaire sur le marché français, c’est Hello Bank. Cette dernière propose également les virements instantanés gratuits. Enfin presque, c’est avec un compte Hello Prime que cela est possible, un compte Hello One facture 1 euro pour chaque virement instantané effectué. Hello Bank autorise jusqu’à 15 000 euros par jours. Encore une fois, tout se passe via l’application, dans la rubrique « Virement ».

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Hello Bank

Fortuneo

Fortuneo fut l’une des premières banques en ligne en France à avoir autorisé les virements instantanément depuis son application, mais uniquement avec les clients de la banque. Aujourd’hui, il est possible de rentrer n’importe quel IBAN et ainsi envoyer jusqu’à 2 000 euros par opération tout à fait gratuitement et depuis n’importe quel compte proposé par la banque.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Fortuneo

N26

Tous les clients N26 peuvent effectuer des virements instantanés, cependant ils ne sont gratuits qu’à partir du compte Smart à 4,90€/mois. Un compte Standard demandera 0,99 euro par opération. Quelques conditions néanmoins sont à connaitre, comme le fait que le plafond soit limité à 2 000 euros par virement à raison de 5 virements par jour.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur N26

Revolut

Embrassant au maximum tous les nouveaux usages bancaires, Revolut passe forcément par la gratuité des virements instantanés depuis son application et vers tous les comptes. De plus, la néobanque n’indique pas de plafond de montant à transférer. Tout se passe depuis l’application dans l’onglet « paiement ».

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Revolut

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque jusqu'à 130 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code BRSMBA Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! 50% de réduction les 12 premiers mois Découvrir L'offre du moment Orange Bank Jusqu’à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec carte Premium Découvrir Toutes les banques en ligne

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.