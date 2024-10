Abonnés à YouTube Premium, ils continuent de recevoir des pubs et pas n’importe lesquelles…

Payer 12,99 euros par mois pour quand même recevoir de la pub ? C’est le désagrément subi par des abonnés à YouTube Premium ces dernières heures. L’entreprise dit enquêter sur les raisons de ce dysfonctionnement mais la provenance des pubs a de quoi se poser des questions.

Elle est un peu trop forte de café celle-là. Le principal intérêt de s’abonner à YouTube Premium, c’est d’échapper aux publicités avant, pendant et après la lecture des vidéos. Or, Android Authority rapporte que de nombreux abonnés se sont plaints sur le réseau social Reddit que la plateforme leur impose tout de même des pubs. D’autant plus que ces réclament proviennent de Google qui n’est autre que la maison mère de YouTube.

Bug ou exception à la règle ?

Quand bien même une pub est de Google, la maison mère de YouTube, elle ne devrait pas apparaître sous les yeux des abonnés Premium. Sur une capture d’écran partagé par un abonné, on y voit clairement une réclame pour Google Workspace sur son fil d’accueil. Alors, bug ou exception à la règle ?

© YouTube sur Reddit

Selon un porte-parole de Google qui s’est entretenu avec Android Authority, « Les abonnés YouTube Premium ne devraient pas voir de publicités sur leur fil d’accueil et nous regardons pourquoi cela a pu se produire. Nous avons également indiqué à cet utilisateur qu’il devrait contacter le support« .

Il s’agirait donc d’un dysfonctionnement et non pas d’une dérogation pour Google, d’autant plus que ce n’est pas la première fois que ça arrive. Le problème n’a donc rien d’exceptionnel et c’est problématique… On peut se permettre d’imaginer qu’il s’agit de tests de YouTube en vue d’un changement de politique. Depuis quelques temps, la plateforme redouble d’ingéniosité pour gaver ses utilisateurs de publicités.

On peut citer entre autres l’arrivée d’une formule YouTube Premium Lite, avec de la pub… N’oublions pas l’arrivée des bannières lorsque vous mettez une vidéo sur pause ou encore l’impossibilité de lire une vidéo si vous utilisez un adblock. On en est à un point où la pub sur YouTube Premium n’est plus impossible, mais l’abonnement perdrait alors toute sa valeur ajoutée et ferait face à une énorme vague de résiliation.

Pour le moment, le centre d’aide de YouTube indique noir sur blanc qu’avec un compte Premium, « aucune annonce tierce ne s’affiche dans des bannières ni dans les résultats de recherche« . On peut effectivement tomber sur de la publicité mais uniquement parce que des youtubeurs auront choisi de l’intégrer dans leurs contenus.

