Est-ce que vous avez un compte chez une néobanque ?

Alors que les offres de néobanques se multiplient ces dernières années, est-ce que vous êtes passé chez l'une d'entre elles, ou est-ce que vous préférez rester chez une banque traditionnelle ?

Depuis plusieurs années, on voit apparaître des banques bien particulières : les néobanques. Baptisées N26, Revolut, Orange Bank ou MFB, ces banques ont l’avantage de proposer des services conçus pour être utilisés en ligne, voire depuis un smartphone. Les applications mobiles ne sont pas ici un simple bonus, c’est le cœur même de leur métier en plus, bien sûr, de vous proposer la gestion de votre compte en banque.

Si ces banques ont longtemps été compliquées à utiliser au quotidien — notamment en raison de RIB étrangers pour certaines d’entre elles –, les choses bougent peu à peu. On a ainsi appris cette semaine que Revolut arrivait officiellement en France, proposant donc désormais un RIB français pour ses utilisateurs hexagonaux. Une nouveauté qui devrait permettre d’utiliser son compte pour payer des services qui limitaient jusqu’à présent techniquement l’entrée de RIB à ceux uniquement français.

Ces néobanques ont également pour avantage de proposer des fonctionnalités bien souvent absentes chez les banques traditionnelles. C’est le cas notamment du paiement Google Pay, proposé chez Orange Bank, N26, Revolut et chez certaines banques en ligne, mais pas chez les banques historiques. De quoi vous permettre de payer certains achats directement avec votre smartphone si vous avez oublié votre carte bancaire chez vous. Pour tout savoir sur les meilleures banques en ligne, n’hésitez pas consulter notre comparatif.

Néobanque, banque en ligne ou banque traditionnelle ?

C’est dans ce cadre de ces quelques chamboulements et de l’arrivée des RIB français chez Revolut que nous souhaitions recueillir votre expérience dans notre sondage de la semaine : avez-vous un compte sur une néobanque ?

Chargement Est-ce que vous avez un compte sur une néobanque ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, mon compte principal

Oui, un compte secondaire

Oui, un compte commun

Non, je préfère ma banque en ligne

Non, je préfère ma banque traditionnelle

Non, pas encore, mais c'est prévu

Comme chaque semaine, n’hésitez pas à nous en dire plus dans les commentaires. Que ce soit pour expliquer votre choix d’une néobanque en particulier, votre préférence pour les banques traditionnelles ou simplement pour étayer votre réponse. Cet article sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les réponses au sondage et les commentaires les plus pertinents.

