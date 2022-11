Mon Petit Placement : contre l’inflation, voici un placement à la rentabilité garantie jusqu’à 7 %

Pour faire fructifier ses économies ailleurs que sur son livret A en 2022 il n'est pas nécessaire d’avoir des connaissances poussées en finance ou un capital de départ à 5 chiffres. Avec son nouveau portefeuille Anti-Inflation, Mon Petit Placement vous permet d’investir dans un placement sécurisé, avec un rendement garanti de 2 à 7 %. Un placement inédit, accessible dès 1 000 euros, et ce, en exclusivité jusqu'au 8 janvier prochain.

L’inflation lui a fait beaucoup de mal. Pourtant, le Livret A, dont le taux est aujourd’hui de 2 %, reste le placement par défaut de nombreux Français. Une décision souvent prise par faute de temps ou de connaissances du monde de la finance.

Déjà spécialiste du financement simplifié, Mon Petit Placement lance un nouveau portefeuille Anti-Inflation, qui permet d’investir ses économies de manière sécurisée. Ce placement Anti-Inflation, accessible dès 1 000 euros, vous garantit un rendement de 2 à 7 % (calculé en fonction du taux de l’inflation de l’année passée). Dépêchez-vous, les souscriptions à ce portefeuille ne sont ouvertes que jusqu’au 8 janvier 2023. Surtout, investir avant cette date vous permet en plus de n’avoir aucuns frais de commission à payer à Mon Petit Placement.

Un rendement au moins aussi bon que celui du Livret A

Savez-vous qu’il ne faut pas posséder un véritable trésor pour pouvoir investir ? Le portefeuille anti-inflation de Mon Petit Placement vous propose d’investir en toute sécurité à partir de 1 000 euros. Un montant qui semble élevé, mais qui est pourtant le plus bas du marché pour ce type de placement.

Ce nouveau placement affiche un rendement annuel de 2 à 7 %, en fonction du taux d’inflation de l’année précédente. Un taux au pire équivalent à celui du Livret A, au mieux largement supérieur. Une bonne solution pour préserver votre épargne quand l’inflation grimpe à une vitesse alarmante.

Ce portefeuille, qui place votre argent dans une assurance-vie, garantit 100 % de votre capital au bout de cinq ans. Concrètement, Mon Petit Placement vous assure que vos investissements vous auront rapporté de l’argent à l’issue de cette période. Vous êtes donc certain de faire gonfler vos économies. Mieux, il s’agit d’un portefeuille sans engagement, vous pouvez donc retirer votre argent avant 5 ans. Mais attention, vous vous exposez à un risque de perte en capital.

Investir est simple comme bonjour

Pour Mon Petit Placement, nous devons pouvoir investir rapidement et en toute sécurité, sans perdre de longues heures dans des démarches interminables. Une approche que la société lyonnaise applique déjà depuis des années et que le portefeuille anti-inflation suit à la lettre. À l’instar du reste du catalogue de l’entreprise Fintech, ce nouveau placement est un service entièrement en ligne. Il est possible d’y accéder depuis son smartphone, via les applications iOS et Android, ou depuis son ordinateur.

Vous pouvez donc consulter en temps réel le rendement de vos investissements. Et si vous avez la moindre question, il est possible de contacter un conseiller via un chat ou par téléphone.

Fini donc le temps des lourdeurs bancaires où il faut prévenir son banquier 72 heures à l’avance pour le moindre retrait d’envergure. De même, vous ne serez jamais laissé dans le flou quant à l’évolution de vos investissements.

Car oui, Mon Petit Placement vous accompagne en toute circonstance, et ce, dès l’inscription. La souscription qui ne prend pas plus de dix minutes. Une fois sur le site de Mon Petit Placement, il suffit de cliquer sur “Je commence à investir” et de compléter le formulaire déterminant le type de placement qui correspond à vos objectifs. Vous pourrez dès lors suivre votre investissement directement depuis l’application.

Booster son pouvoir d’achat

Concrètement, le portefeuille anti-inflation se place comme une solution d’investissement à court/moyen terme qui permet de répondre à la baisse du pouvoir d’achat.

Si vous avez la moindre question concernant ce portefeuille Anti-Inflation, Mon Petit Placement est habilité à vous conseiller, via ses experts financiers, afin de répondre à vos doutes.

Les souscriptions ne sont valables que jusqu’au 8 janvier 2023. Si ce type de placement sécurisé vous intéresse, ne trainez pas.