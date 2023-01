Revolut Ultra : la néobanque va lancer une nouvelle offre « de luxe »

Ce nouvel "Abonnement de luxe" de Revolut vient compléter sa gamme de cartes et sera lancée au printemps 2023.

En plus des abonnements Plus, Premium et Metal, Ultra va venir compléter la gamme d’abonnements chez Revolut. Il s’agit concrètement d’une carte avec un positionnement « de luxe » pensée pour les clients les plus aisés souhaitant des prestations haut de gamme. Cette offre sera dans un premier temps proposée aux clients Revolut situés en Europe et au Royaume-Uni.

Une carte Ultra pour les Ultra riches ?

Si on n’en est pas encore là, il faut tout de même noter la volonté de la néobanque à satisfaire sa clientèle la plus aisée qui pouvaient potentiellement se diriger vers la concurrence. On pense notamment aux offres des banques en lignes Premium comme chez BforBank et sa carte VISA Infinite.

Si l’on en sait encore très peu sur les ajouts concrets de cette nouvelle offre et des conditions nécessaires pour en bénéficier (s’il y en a), le communiqué de presse indique qu’Ultra offrira des privilèges et des récompenses uniques concernant les « voyages, du lifestyle et la gestion de patrimoine ». On parle aussi d’accès gratuit aux salons d’aéroports, de réductions en partenariat avec des marques privilégiées par les clients de la banque, du cashback et des frais réduits sur les produits patrimoniaux exclusifs.

Tara Massoudi, la directrice Générale des Produits Premium de Revolut en profite pour déclarer :

Pour répondre aux attentes de nos clients, nous lançons une adhésion qui offre plus de choix et une grande souplesse pour la gestion de leurs finances. Il n’existe pas d’offre similaire sur le marché à celle que nous lançons en Europe, ni d’acteur unique capable de proposer un tel produit. Nous adoptons une approche originale pour proposer une carte et une formule d’adhésion uniques aux personnes qui aiment les voyages et les expériences haut de gamme, ainsi qu’une gestion de patrimoine transparente.

Si cette nouvelle offre est attendue pour le Printemps 2023 et que d’autres informations arriveront d’ici là, les clients actuels et ceux intéressés peuvent s’inscrire sur la liste d’attente dès aujourd’hui pour bénéficier d’un cashback de 5 % sur les achats effectués lors de leur premier mois d’adhésion à Ultra. D’ailleurs, les clients Premium et Metal actuels chez Revolut bénéficieront d’un accès anticipé durant deux prochains mois.

Notre avis complet sur Revolut

Avis Revolut : est-ce la meilleure néobanque ?

Si cela vous intéresse, vous pouvez ouvrir un compte gratuitement chez Revolut en cliquant sur le lien ci-dessous.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque 130€ offerts pour l'ouverture d'un compte grâce au code BRSMOV130 Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 80 € offerts + 6 mois offerts sur la cotisation des offres Hello Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 80 € offerts avec une carte Gold CB Mastercard Découvrir Toutes les banques en ligne

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.