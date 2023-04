Fermer son compte dans une banque en ligne est assez simple. Mais cette procédure requiert tout de même de respecter quelques étapes clés pour ne pas faire d'impair. Voici comment clôturer son compte Orange Bank.

Si vous avez préalablement ouvert un compte chez Orange Bank, mais que vous souhaitez finalement le clôturer, c’est possible, et ce, quel qu’en soit le motif. Selon les conditions générales d’Orange Bank, vous n’êtes aucunement engagé à maintenir votre compte ouvert pendant une durée minimum. Vous pouvez donc solliciter la fermeture de votre compte bancaire à tout moment.

Inutile de stresser avant de vous lancer, car les démarches sont finalement simples et rapides. L’important est de bien se préparer. On vous explique étape par étape la marche à suivre.

Les prérequis pour résilier un compte Orange Bank

Fermer un compte bancaire n’est pas sans conséquence et surtout la procédure est définitive. C’est pourquoi il est essentiel de vérifier quelques points avant d’envoyer votre demande à Orange Bank.

Tout d’abord, vous devez vérifier que tous les prélèvements qui étaient initialement débités chez Orange Bank sont à présent domiciliés sur votre nouveau compte bancaire. Si vous venez d’ouvrir ce compte, la banque peut se charger pour vous de rapatrier tous vos prélèvements automatiques. Il suffit de lui en faire la demande. Dans le cas contraire, vous devrez transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires à chaque organisme qui vous prélève.

De même, si vous avez des virements automatiques, pensez à bien les supprimer et à les paramétrer sur votre nouveau compte.

Si vous aviez souscrit à un prêt auprès d’Orange Bank, avant de demander la clôture de votre compte courant, il est essentiel de vérifier que la banque accepte que vous ne conserviez en ses lignes qu’un crédit.

Quant au Livret A, si vous envisagez d’en ouvrir dans un autre établissement, vous devez alors demander à Orange Bank de procéder à sa fermeture et préciser vers quel compte courant les fonds doivent être transférés. En effet, la loi en vigueur n’autorise la détention que d’un seul Livret A par personne.

Enfin, il est important de vérifier le solde du compte à clôturer. S’il est créditeur, il suffira de transmettre votre nouveau RIB à Orange Bank avec votre demande de clôture de compte et les fonds restants seront alors automatiquement transférés. Et s’il est débiteur, vous devez l’approvisionner afin que le solde soit a minima à zéro.

Demander la clôture de votre compte Orange Bank

Après avoir vérifié que toutes les démarches préalables ont bien été réalisées, vous pouvez enfin solliciter la clôture de votre compte courant Orange Bank. Celle-ci peut être menée directement depuis l’application et en quelques clics le tour est joué.

Mais avant de vous lancer, vous devez rassembler tous les documents dont vous aurez besoin pour valider votre demande, à commencer par la lettre d’accompagnement. Ce document peut être rédigé de façon manuscrite ou informatiquement, mais doit impérativement être daté et signé de votre main.

Cette lettre doit contenir quelques mentions obligatoires, les voici :

l’en-tête : vos nom et prénom, votre adresse, le numéro du compte à clôturer ;

l’objet : résiliation de compte Orange Bank ;

la demande : “Je soussigné(e) XXX sollicite par la présente la clôture du compte courant Orange Bank numéro XXXX au motif XXXX. Je souhaite que cette clôture intervienne le XX/XX/XXXX (ou à réception de la présente lettre)” ;

si vous détenez une carte bancaire ou un chéquier, vous devez ajouter la mention suivante : “j’atteste sur l’honneur détruire les moyens de paiement en ma possession (les rappeler)” ;

si le solde est créditeur : “merci de procéder au transfert des fonds restants sur le compte dont vous trouverez le RIB en pièce jointe”

la date et le lieu de rédaction de la lettre ;

votre signature.

Le motif en question est libre. Vous pouvez aussi bien mettre en avant que le compte est inactif, que vous trouvez les tarifs trop chers, une déception au niveau du service ou encore le fait que vous souhaitez avoir moins de comptes bancaires.

Prenez ensuite cette lettre en photo et téléchargez aussi le RIB du compte vers lequel transférer le solde.

Photographiez également votre carte bancaire et votre chéquier détruits.

À présent que tout est prêt, il vous suffit de vous rendre sur l’application Orange Bank, de cliquer sur « Profil », puis sur « Mes demandes », « Faire une nouvelle demande », « Mon compte et mes opérations », et enfin « Clôturer mon compte bancaire ». Un formulaire s’ouvre alors et vous permettra notamment de télécharger votre lettre de résiliation, votre RIB et la photo prouvant la destruction de vos moyens de paiement.

À noter que, si vous préférez opter par la voie traditionnelle, vous pouvez envoyer votre demande par courrier recommandé avec accusé de réception (c’est important) à l’adresse suivante plutôt que de passer par l’application :

Orange Bank

Service Clientèle

TSA 10948

92896 Nanterre Cedex 9

Un mois pour que la clôture soit effective

Une fois que votre demande a été transmise à Orange Bank, l’établissement a 30 jours pour vérifier qu’elle dispose bien de toutes les pièces nécessaires et pour procéder à la clôture. Dans tous les cas, vous recevrez une lettre de confirmation de la part de la banque. À noter que cette procédure est totalement gratuite, comme prévu dans les conditions générales de votre contrat.

Et à tout moment, au cours de la procédure, si vous avez la moindre question, vous pouvez joindre le service client d’Orange Bank par téléphone, par mail, ou directement depuis la messagerie de votre espace client.

