La néobanque Bunq booste ses taux d’intérêt et de cashback pour séduire les clients les plus nomades

Bunq compte bien marcher sur les plates-bandes des néobanques concurrentes et annonce pour sa clientèle une hausse de ses taux d'intérêt et de cashback en plus d'afficher une croissance insolente.

Avec 9 millions d’utilisateurs en Europe et pas moins de 4,5 milliards d’euros de dépôts, nombre d’établissements bancaires aimeraient afficher une santé financière aussi rayonnante que Bunq en atteignant aisément son seuil de rentabilité que nombre cherchent encore, n’est-ce pas Orange Bank ? La néobanque d’origine néerlandaise met aujourd’hui en avant sa force de frappe à l’échelle européenne en plus d’annoncer quelques nouveautés et avantages pour ses clients les plus nomades.

Hausse des taux cashback

Le cashback est l’une des habitudes de consommation qui prend de plus en plus d’ampleur en Europe et Bunq le sait bien. La néobanque annonce donc une hausse des taux de revenus liés au cashback avec ses offres (au minimum avec l’offre Easy Money).

Cette hausse sera de 1 % de remise sur la nourriture et les boissons à tous les particuliers ayant souscrit les offres Easy Money ou Easy Green (les offres les plus utilisées par les nomades numériques) et jusqu’à 2 % de remise sur les transports en commun à tous les particuliers ayant souscrit l’offre Easy Green. De cette façon, Bunq espère consolider son avance sur les offres de cashback en Europe et séduire une clientèle qui a l’habitude de se déplacer en Europe.

Des taux d’intérêt plus élevés sur les devises

Pour ses clients voyageant ou officiant en dehors de l’Europe, Bunq a aussi prévu des avantages et cela concerne l’épargne sur plusieurs devises. Désormais, les clients épargnants pourront percevoir un taux d’intérêt de 3,17 % sur les dollars américains et de 3,04 % sur les livres sterling. Pour les professionnels ayant un compte Bunq Business, ces taux seront respectivement de 1,35 % et 1,30 %. Là encore, Bunq compte miser sur une clientèle adepte de voyages ou expatriée leur permettant de faire fructifier leur argent depuis l’étranger.

Bunq mise aussi sur son attachement à l’évaluation de l’empreinte carbone de ses clients. La banque annonce, en partenariat avec la plateforme Veritree, un moyen d’aider ses utilisateurs à suivre l’empreinte carbone de leurs achats et à la limiter du mieux possible. Aussi, la néobanque veut afficher son engagement dans la protection de l’environnement avec la promesse de plantation d’au moins 5 millions d’arbres chaque année.

