BforBank change complètement d’identité, qu’est-ce que ça signifie pour les anciens clients ?

C'est un revirement total de stratégie commerciale que vient tout juste d'entamer la banque en ligne BforBank. En plus de nouvelles offres de cartes plus inclusives, la banque s'est permis de s'offrir une seconde jeunesse : nouveau logo, nouvelles couleurs et nouvelle philosophie.

C’est ce que l’on appelle un sacré ravalement de façade, BforBank, la banque en ligne « premium » du groupe Crédit Agricole, vient de réinventer complètement son identité graphique ainsi que ses offres. Un revirement de stratégie commerciale radicale pour se positionner sur un axe supposé plus porteur, celui d’une banque « digitale [sic] relationnelle ». Une philosophie que la banque martèle avec une emphase sur une relation clients et conseiller plus étroite et une simplification des démarches dans la gestion de budget. À voir maintenant comment cela se matérialisera sur le long terme.

Ce changement se fait d’abord d’un point de vue esthétique, la banque abandonnant le marron, blanc et noir très connoté chic pour un visuel bleu et blanc plus attrayant et moderne et un logo en forme de tête de grenouille.

Mais c’est aussi un changement drastique du côté des offres de cartes puisque BforBank abandonne ses anciennes cartes et grilles tarifaires pour une offre composée de deux cartes : BforBASIC qui est gratuite et BforZEN, facturée 4 euros par mois (gratuite pendant six mois). C’est donc la fin de la carte Visa Premium gratuite, mais aussi de l’offre Infinite qui était l’une des représentantes des cartes Premium du marché des banques en lignes. Finalement, on se rapproche d’une offre « à la » Hello Bank !

Qu’est-ce que ça va changer pour les anciens clients de BforBank ?

Forcément, un tel changement d’orientation va impacter les anciens clients de la banque avec, dans un premier temps, un changement total d’interface qui devrait regrouper toutes les activités clients au sein d’une seule interface Web et d’une seule application. Côté avantage, les clients bénéficieront enfin d’une mise à jour de leur solde en temps réel et aucune condition de revenus pour avoir accès à la carte BforZEN, contrairement à l’ancienne carte Visa Premium. Enfin, En plus d’une meilleure application, tous les clients auront droit des envois de virements instantanés gratuits et un service clients disponible par téléphone 7 j/7 24h/24. Notez cependant le revers de la fin des offres VISA premium, la fin des autorisations de découvert.

Concernant les Livrets A, les assurances-vie et les PEA ou même la tenue des anciens comptes, aucun changement significatif ne sera à déplorer dans un premier temps et les clients pourront migrer leurs comptes facilement vers une des nouvelles offres. Cependant, l’intention est claire : les anciens clients vont devoir migrer sur la nouvelle offre de BforBank d’ici au printemps 2024.