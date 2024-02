Comment Revolut veut protéger ses clients des escroqueries grâce à l’IA

L'IA est partout, même dans le monde bancaire et Revolut en profite pour annoncer une nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA afin d'ajouter une couche de sécurité dans son écosystème, notamment concernant les escroqueries à la carte bancaire.

La banque en ligne Revolut n’est jamais avare en nouvelles fonctionnalités, que ce soit sur les options, les produits ou même les outils de sécurité que la banque implémente régulièrement sur son application ou dans son écosystème. Cette fois-ci, c’est sur ce dernier point que Revolut tente de se démarquer de la concurrence et exploite le boum de l’IA dans les entreprises Tech et FinTech en annonçant l’implémentation d’une nouvelle technologie établie à partir de l’intelligence artificielle pour éviter les escroqueries lors des paiements en ligne.

Cette fonctionnalité est dès à présent disponible et est accessibles à tous les clients Revolut dans le monde entier.

Une IA qui détecte les fraudes potentielles et qui les bloque avant la catastrophe

Cette nouvelle fonction anti-arnaque basée sur l’IA de Revolut utilise un apprentissage automatique avancé pour détecter si un client est victime d’une escroquerie. L’idée est de briser l’emprise de l’arnaqueur sur le client avant que celui-ci n’envoie son argent au criminel. Mais comment cela fonctionne ?

La banque explique que ce nouvel algorithme permet de déterminer s’il y a une forte probabilité que le client effectue un paiement par carte dans le cadre d’une escroquerie et, le cas échéant, bloquer le paiement. Le client est alors protégé contre d’autres paiements similaires et un processus spécial s’ouvre automatiquement dans l’application. Au cours de cette phase, le client doit fournir des informations supplémentaires sur la transaction qu’il a tentée. Le but est de vérifier s’il est guidé par quelqu’un et s’il est sous l’emprise d’un escroc. Des cas pratiques sur des types d’escroqueries spécifiques lui sont également montrées pour l’inciter à bien réfléchir avant d’effectuer le paiement.

Une autre couche de sécurité est aussi automatiquement implanté en revoyant le client vers un spécialiste — via un chat dans l’application — qui lui posera d’autres questions afin de déterminer s’il est victime d’une escroquerie.

Le dispositif semble efficace : la banque annonce avoir observé une réduction de 30 % des pertes résultant d’escroqueries à la carte bancaire où l’argent est souvent envoyé vers des marchands liés à la finance et aux investissements.

