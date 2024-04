Clients Orange Bank : cette banque en ligne notée 9/10 vous déroule le tapis rouge

Alors que l'activité d'Orange Bank cessera d'ici à la fin de l'année 2024, le sort de ses anciens clients est plus radieux. Ils sont invités à migrer vers la banque en ligne Hello bank!, l'une des meilleures du marché, qui leur a préparé de nombreux avantages pour les séduire.

Les clients d’Orange Bank n’auront même pas eu le temps de voir rouge. Si la banque en ligne de l’opérateur mobile va cesser ses activités à la fin de l’année 2024, elle a déjà tracé la voie de ses clients. Dans le cadre d’un partenariat exclusif avec Hello bank!, tout a été pensé pour faciliter la migration d’une banque à l’autre.

Et ce sont les anciens clients d’Orange Bank qui en ressortent gagnants. Entre la multitude d’avantages pécuniaires et l’inscription simplifiée, Hello bank! leur déroule le tapis rouge.

Jusqu’à 230 euros de gain pour les clients Orange Bank

La fermeture d’Orange Bank n’est finalement pas une si mauvaise nouvelle pour ses clients. Grâce à l’accord passé avec Hello bank!, le passage d’une banque à l’autre peut rapporter gros. En effet, la banque en ligne notée 9 sur 10 par Frandroid a réservé quelques privilèges exclusifs aux clients d’Orange Bank. Mis bout à bout, ils peuvent atteindre la somme totale de 230 euros :

jusqu’à 80 euros offerts pour toute souscription à Hello bank! ;

100 euros de bons d’achat lors de l’utilisation du service de migration bancaire Hello Start+ ;

50 euros offerts pour la souscription d’un livret d’épargne Hello +.

Mieux, tous ces avantages sont accessibles lors de la simple souscription à l’offre Hello One d’Hello bank!. Celle-ci est totalement gratuite, à condition que vous effectuiez a minima une transaction mensuelle avec la carte bancaire.

Hello Prime : le meilleur d’Hello bank!, gratuitement

Les avantages ne s’arrêtent pas là pour les clients Orange Bank. Ceux-ci peuvent gratuitement découvrir, et pendant six mois, l’offre la plus premium d’Hello bank! : Hello Prime. Habituellement facturée 6 euros par mois, elle intègre tout ce que l’on attend d’une offre bancaire haut de gamme, à savoir :

les paiements et les retraits gratuits en France ainsi qu’à l’étranger ;

la possibilité d’opter pour le débit immédiat ou différé ;

les assurances et assistances lors de vos voyages à l’étranger, comprenant notamment le dépannage lors de la perte ou le vol de votre carte bancaire.

Toute l’activité bancaire est consultable et paramétrable depuis l’application mobile Hello bank!. Disponible sur Android et iOS, elle vous permet de consulter en temps réel l’état de votre compte, de bloquer votre carte ou même de catégoriser vos dépenses et de les exporter.

Enfin, Hello bank! assure une compatibilité avec les méthodes de paiement mobile Apple Pay, Paylib et même Garmin Pay.

Une migration bancaire simplifiée

Pour accueillir les clients Orange Bank dans les meilleures conditions, Hello bank! a mis au point un dispositif spécial. Ils peuvent bénéficier d’un parcours d’inscription dédié, ainsi que d’une équipe de téléconseillers spécialement formés à cette occasion. Comment en profiter ? Orange Bank a annoncé communiquer la procédure d’inscription spécifique à ses clients par mails, et par vagues successives jusqu’à l’été 2024. Si vous ne l’avez pas encore reçu, soyez patients, ça ne devrait plus tarder.

Contrairement aux idées reçues, passer d’une banque à l’autre n’est plus un parcours du combattant. Hello bank! propose un service de mobilité bancaire, Hello Start+, qui vous épargne la majorité des démarches administratives. Celui-ci va repérer les entités avec lesquelles vous échangez fréquemment de l’argent afin de leur fournir vos nouvelles coordonnées bancaires. Cela vaut aussi bien pour la CAF que pour votre fournisseur d’accès à internet. Hello Start+ est un service essentiel pour éviter les déconvenues lors d’un changement de banque principale.