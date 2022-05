Embracer a pour ambition d’archiver tous les jeux vidéo du monde

Embracer Group annonce se lancer dans un projet d'archivage de jeux vidéo pour préserver et rendre hommage à ce patrimoine avec l'Embracer Games Archive. Cette mission intègre à la fois les jeux, leurs accessoires et les consoles.

Les jeux vidéo sont indéniablement un élément important de notre culture depuis plusieurs décennies. Les préserver, c’est garder une trace de leur histoire à l’avenir. Embracer Group, qui a récemment acquis la branche occidentale de Square Enix (avec les licences Tomb Raider, Deus Ex) se lance aujourd’hui dans cette aventure.

Archiver les jeux vidéo : la mission d’Embracer

La société que l’on connaissait anciennement sous le nom de THQ Nordic a annoncé lancer un projet d’archivage des jeux vidéo pour sauvegarder autant que possible cette industrie. Sur la page dédiée à cette entreprise, Embracer déclare qu’en « construisant une grande archive de jeux physiques, nous voulons préserver et rendre hommage à la culture des jeux sur une longue période ». Cette archive intègre aussi les consoles et les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ces jeux vidéo.

Embracer annonce débuter avec les éditions européennes en anglais(plus particulièrement d’Europe du Nord), mais souhaite collecter les éditions nord-américaines et japonaises dans un deuxième temps. Certains jeux vidéo sont évidemment prioritaires. On imagine bien qu’il s’agit des jeux qui se sont le plus vendus.

Une mission menée également par la Bibliothèque nationale de France (BnF), qui de par son Département Son, vidéo, multimédia, collecte et conserve des documents audiovisuels et notamment des jeux vidéo.

Les ambitions de l’Embracer Games Archive

Cette archive de jeux vidéo a pour but de collecter et d’archiver le maximum de jeux vidéo ainsi que leurs supports (consoles, ordinateurs) ainsi que les accessoires (manettes, etc.). À l’avenir, elle prévoit de collaborer avec des musées, des institutions ou encore d’aider les journalistes et les chercheurs dans leur travail.

L’Embracer Games Archive prévoit également d’exposer des parties de l’archive un peu partout dans le monde en créant des expositions par exemple. Certaines parties de la collection pourraient d’ailleurs être accessibles au public à long terme.

Où en est l’archive de jeux vidéo d’Embracer ?

L’Embracer Games Archive dispose actuellement de 50 000 jeux, consoles et accessoires qui sont stockés à Karlstad en Suède. L’équipe est composée du PDG David Boström, d’un archiviste, d’un assistant-archiviste, d’un ingénieur technique ainsi que d’un responsable approvisionnement. Cette année, l’archive prévoit de construire une base de données et de commencer le catalogage. Un catalogue qui sera accessible progressivement.

