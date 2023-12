Ne perdez pas de temps, ces offres Xbox Series S et Series X se terminent dans quelques jours à peine

Noël n’est plus qu’à quelques encablures et il vous reste encore un cadeau à faire ? Il n’est donc pas trop tard pour craquer sur les offres du Xbox All Access et mettre une Xbox Series S ou Series X au pied du sapin.

Lancées il y a quelques jours, les promotions Xbox de fin d’année sont encore en ligne pour quelques jours. Vous avez jusqu’au 24 décembre 2023 inclus pour économiser 72 euros sur l’achat d’une Xbox Series S et jusqu’au 7 janvier pour économiser 120 euros sur une Xbox Series X. Comment ? Grâce au Xbox All Access et son système d’abonnement clefs en main particulièrement complet et bien pensé.

Les offres Xbox All Access en promotion sur la Vitrine High Tech :

Xbox Series S ou Xbox Series X : il y a forcément une offre Xbox All Access faite pour vous

Avec le Xbox All Access, Microsoft vous propose de découvrir une offre qui vous permet d’obtenir la Xbox de vos rêves en deux jours et sans avoir besoin de vous ruiner, grâce à un principe très simple : l’abonnement. Ce service vous permet d’étaler le paiement de votre Xbox (neuve, cela va sans dire) sur 24 mois, sans aucuns frais supplémentaires, tout en vous donnant accès au Game Pass Ultimate.

Après avoir choisi votre modèle de Xbox, que ce soit une Series S ou une Series X, et vous être inscrit au service, vous obtiendrez votre échéancier de remboursement ainsi que vos accès aux Game Pass Ultimate. Une fois le processus complété, la console choisie vous sera envoyée et arrivera chez vous dans les deux jours ouvrés.

Le très gros avantage de cette offre, outre l’accès à un vaste catalogue de jeu grâce au Game Pass, réside dans l’offre de financement liée à l’achat de la console. S’il s’agit là d’un achat à crédit (qui vous engage et doit être remboursé), vous ne paierez pas d’intérêts. Concrètement, il s’agit d’un crédit à 0 %*, et en ce moment, il vous permet même d’obtenir votre Xbox à prix réduit.

Pour la fin de l’année, Microsoft a décidé de baisser le prix des abonnements Xbox All Access pour vous faire économiser sur l’achat de votre console :

l’abonnement Xbox All Access Xbox Series S tombe ainsi à 21,99 euros par mois pendant deux ans, au lieu de 24,99 euros. De quoi économiser 72 euros, au total, sur l’achat de la Xbox Series S ;

l’abonnement Xbox All Access Xbox Series X de son côté, descend à 30,99 euros par mois pendant 24 mois, au lieu de 35,99 euros en temps normal. Vous économiserez donc 120 euros sur l’achat de votre Xbox Series X.

Attention toutefois, car ces offres sont limitées dans le temps. Vous n’avez plus que jusqu’au 24 décembre inclus pour bénéficier de l’offre sur la Xbox Series S. Quant à la Xbox Series X, vous avez un peu plus de temps pour vous décider puisque l’offre court jusqu’au 7 janvier prochain.

Le Game Pass Ultimate : des centaines de jeux disponibles instantanément

Le Game Pass, c’est plus de 100 jeux aux styles très différents, entre AAA et jeux indépendants. Peu importe vos habitudes de joueur, il y a fort à parier que vous trouverez un titre qui vous sied. De nouveaux jeux sont ajoutés chaque semaine pour enrichir la bibliothèque et proposer une diversité toujours plus grande. En ce moment, vous pouvez par exemple jouer sans limites à :

Starfield

Lies of P

Forza Horizon 5

GTA V

FIFA 2023

A Plague Tale Requiem

La grande richesse du Game Pass réside indéniablement dans son catalogue d’exclusivités. Le service offre un accès privilégié aux titres issus des studios Microsoft comme Bethesda (Starfield), 343 Industries (Halo), Obsidian (The Outer Worlds) ou encore Rare (Sea of Thieves) et Mojang (Minecraft). Mieux : les nouveaux titres issus de ces studios sont disponibles le jour de leur sortie (Day One pour les anglophones) pour tous les abonnés au Game Pass. Pas besoin d’attendre, donc, pour profiter des meilleurs jeux du moment.

Les titulaires d’un compte Game Pass Ultimate seront aussi ravis d’apprendre que l’intégralité du catalogue EA Play leur est accessible sans frais supplémentaires. Mais le Game Pass Ultimate, ce n’est pas uniquement un accès à une vaste bibliothèque de jeux, c’est aussi une ribambelle d’avantages pour les abonnés :

l’accès au multijoueur dans les jeux compatibles ;

la possibilité d’engranger des points Microsoft Rewards ;

des avantages pour vos jeux (extensions, consommables, packs cosmétiques) ;

des offres et remises sur le store Xbox.

Dernière fonctionnalité, et non des moindres : la possibilité de jouer depuis le cloud. Cet abonnement vous permet d’accéder au service de jeu en streaming de Microsoft, pour jouer aux jeux PC et Xbox du moment sur une grande variété d’appareils, y compris les smartphones et les tablettes.

