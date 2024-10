Nvidia GeForce Now en octobre 2024 : Call of Duty et Life is Strange signent leur retour avec un nouveau volet chacun

Comme tous les premiers jeudi du mois, Nvidia dévoile sa nouvelle sélection de jeux devant rejoindre la catalogue de GeForce Now sur tout le mois. En comptant ceux déjà disponibles aujourd’hui, ce sont 22 nouveaux jeux qui arrivent dont le très attendu Call of Duty : Black Ops 6.

Après avoir été particulièrement généreux cet été, Nvidia reprend un rythme d’ajouts normal dans la ludothèque de GeForce Now. Le mois de septembre a vu arriver une trentaine de nouveaux jeux et on devrait être sur la même quantité en octobre. Pour le moment, ce sont 22 jeux qui sont prévus, voici lesquels.

La sortie du mois : Call of Duty Black Ops 6

1991, l’URSS éclate et les États-Unis s’élèvent en tant que première puissance mondiale alors que de nouveaux conflits s’apprêtent à façonner le monde à venir. En pleine Guerre du Golfe, Frank Woods et son équipe apprennent l’existence de Panthéon, une organisation clandestine ayant infiltré les plus hautes sphères de la CIA et éliminant tous ceux qui s’opposent à eux en les faisant passer pour des traîtres à la nation. Se sachant traqués, les Black Ops endossent le costume de mercenaire et s’associent à la pègre afin d’arrêter Panthéon et prouver leur innocence.

Les nouveaux jeux disponibles maintenant sur GeForce Now

THRONE AND LIBERTY (Steam)

Sifu (PC Game Pass)

Bear and Breakfast (Epic Games Store)

Monster Jam Showdown (Steam)

TerraTech Worlds (Steam)

Les jeux à venir en octobre 2024 sur GeForce Now

Europa (11 octobre – Steam)

Neva (15 octobre – Steam)

MechWarriors 5 : Clans (16 octobre – Steam, Xbox)

A Quiet Place : The Road Ahead (17 octobre – Steam)

Worshippers of Cthulhu (21 octobre – Steam)

No More Room in Hell 2 (22 octobre – Steam)

Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven (24 octobre – Steam)

Call of Duty : Black Ops 6 (25 octobre – Steam, Battle.net)

Life is Strange : Double Exposure (29 octobre – Steam, Xbox)

Artisan TD (Steam)

ASKA (Steam)

DUCKSIDE (Steam)

Dwarven Realms (Steam)

Selaco (Steam)

Spirit City : Lofi Sessions (Steam)

Starcom : Unknown Space (Steam)

Star Trek Timelines (Steam)

Les jeux « surprises » de septembre 2024

Si vous aviez jeter un œil à notre article sur les sorties de septembre, vous remarquerez peut-être qu’il en manque quelques-uns. Au cours du mois, la plateforme a ajouté une douzaine de titres à sa ludothèque :

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 (Steam)

Dead Rising Deluxe Remaster (Steam)

Witchfire (Steam)

Monopoly (Ubisoft Connect)

Dawn of Defiance (Steam)

Flintlock : The Siege of Dawn (Xbox, PC Game Pass)

Fort Solis (Epic Games Store)

King Arthur : Legion IX (Steam)

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak (Steam)

Squirrel with a Gun (Steam)

Tyranny – Gold Edition (Xbox)

XIII (Xbox)

