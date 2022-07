Spotify rachète Heardle… mais c’est quoi Heardle au fait ?

Heardle, un jeu dérivé du succès de Wordle s'est fait racheter par la plateforme musicale Spotify pour un montant inconnu. Cette opération fait d'ailleurs suite suite au rachat de Wordle par le New York Times.

Spotify s’intéresserait-il au gaming ? C’est la question que l’on peut se poser en voyant le rachat auquel l’entreprise suédoise vient de procéder avec Heardle, un jeu musical dérivé du phénomène qu’a été Wordle, lui aussi racheté en tout début d’année par le New York Times. On vous présente tout ça.

Heardle, qu’est-ce que c’est ?

Tout d’abord qu’est-ce que Heardle ? Il s’agit tout simplement d’un jeu que l’on pourrait qualifier de blind test. Calqué en partie sur le modèle de Wordle, ce jeu vous propose en 6 essais de trouver le nom d’un morceau en ayant seulement entendu les premières secondes (avec un petit bout supplémentaire de la chanson après chaque erreur).

Tout comme Wordle, la chanson à découvrir change chaque jour et constitue un mini-challenge quotidien pour l’utilisateur.

Pourquoi Spotify s’intéresse-t-il à ce jeu ?

Cette acquisition rendue officielle le 12 juillet n’est pas anodine pour Spotify puisque la plateforme essaye toujours de proposer des expériences musicales qui lui permettront de développer son interactivité et de faire découvrir des musiques toujours plus facilement à un plus grand nombre de personnes.

De plus, selon TechCrunch, il s’avère que le New York Times, grâce à son rachat de Wordle, a réussi à attirer des dizaines de millions de personnes supplémentaires vers son site d’informations. Spotify espère donc sûrement décrocher le gros lot avec ce jeu et attirer en masse de nouveaux utilisateurs sur sa plateforme tout en fidélisant les utilisateurs actuels.

Un lien plus étroit avec l’application qui complique les choses

Les liens des chansons qui renvoyaient auparavant vers SoundCloud renverront désormais les joueurs vers le service musical suédois. Du fait de ce rachat, le jeu n’est plus disponible actuellement en France.

Seuls quelques pays anglophones parmi lesquelles figurent les États-Unis, l’Irlande, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent encore y accéder. D’autres langues devraient être rendues disponibles à l’avenir selon Spotify qui ne livre pas plus de détails.

L’entreprise prévoirait aussi éventuellement d’intégrer le jeu directement au sein de son application bien qu’elle n’ait donné aucune date à ce sujet. L’expérience pourrait alors rejoindre d’autres fonctionnalités propres à Spotify comme ses listes de lectures ou encore son fameux Spotify Wrapped qui récapitule certaines données de l’utilisateur.

