Spotify : le prix de l’abonnement Hi-Fi se confirme un peu plus

La version Hi-Fi de Spotify ne proposera pas qu'une qualité audio supérieure, mais bien d'autres fonctionnalités, pour un tarif bien supérieur.

C’est en 2021 que Spotify a évoqué pour la première fois l’arrivée d’un nouvel abonnement Hi-Fi pour le service de streaming musical. Cette nouvelle offre promettait une qualité audio supérieure, dite lossless, pour les audiophiles et les utilisateurs les plus exigeants.

Plus de trois ans après, nous attendons encore de voir la proposition de Spotify pour sa version « Deluxe ». Si Amazon et Apple ont déjà dégainé des offres avec audio lossless sans surcoût, il semblerait que Spotify veuille démarquer très clairement cette nouvelle offre du reste.

Spotify Télécharger gratuitement

Spotify Deluxe : de l’audio Hi-Fi, mais pas que

La firme a dévoilé hier ses résultats pour le second trimestre 2024, dépassant les attentes des analystes avec 246 millions d’abonnés dans le monde, soit une progression de 12 % par rapport à l’année dernière. Récemment, Spotify a augmenté ses tarifs de manière mesurée, annonçant par la suite l’arrivée des clips vidéo dans le service ainsi que des cours de musique.

Mais nous sommes toujours en attente d’un abonnement Hi-Fi, visiblement toujours en préparation. Lors d’une session de questions-réponses avec les investisseurs (via TechCrunch), le CEO de Spotify Daniel Ek a réitéré les plans « d’offrir une version améliorée de Spotify ». Cette nouvelle offre pourrait donc coûter entre 17 et 18 dollars par mois (en dessous des 17 euros chez nous) et proposera « tous les avantages de la version normale de Spotify, mais avec beaucoup plus de contrôle et une qualité supérieure dans tous les domaines ».

Lors des dernières indiscrétions de Bloomberg sur le sujet en juin dernier, on évoquait notamment la création de playlists grâce à l’intelligence artificielle et une amélioration de la qualité sonore pour les casques audio. Cette version Deluxe ne serait donc pas qu’une version Hi-Fi, mais bien une offre enrichie pour les utilisateurs « à la recherche d’une plus grande flexibilité dans l’utilisation de Spotify et des fonctionnalités musicales qui existent sur Spotify ».

Malgré les trois ans qui nous séparent de l’annonce originelle, Daniel Ek a déclaré n’en être « qu’aux débuts » des plans de Spotify concernant cette version Deluxe. Selon les dernières rumeurs, celle-ci ne devrait pas arriver avant la fin de l’année.