Spotify veut vous aider à devenir musicien avec cette nouvelle offre

Spotify teste une nouvelle offre de cours vidéo en ligne au Royaume-Uni pour aider ses abonnés à devenir musiciens, mais pas que.

Spotify n’en a pas fini de se diversifier. La plateforme de streaming musicale s’est officiellement lancée dans les livres audio en octobre dernier et propose depuis le début du mois des clips musicaux pour certains artistes.

Mais c’est sur une tout autre catégorie de contenus que le géant du streaming veut désormais miser avec le lancement des cours en ligne sur sa plateforme.

Spotify teste les cours en ligne au Royaume-Uni

Spotify a annoncé aujourd’hui via un communiqué de presse (via The Verge) lancer un test pour proposer des cours en ligne vidéo sur sa plateforme à destination des utilisateurs du Royaume-Uni.

Ces cours sont proposés en partenariat avec des plateformes spécialisées bien connues comme BBC Maestro, PLAYvirtuoso, Skillshare et Thinkific. Le contenu des cours sera évidemment adapté à l’audience de Spotify avec des cursus dans quatre catégories : faire de la musique, devenir créatif, apprendre le business et vivre en bonne santé.

Selon Babar Zafar, vice-président du développement produit chez Spotify, cette nouvelle offre répond à un besoin grandissant de ses utilisateurs :

Un grand nombre de nos utilisateurs utilisent quotidiennement des podcasts et des livres audio pour leurs besoins d’apprentissage, et nous pensons que cette communauté très engagée sera intéressée par l’accès et l’achat de contenu de qualité auprès des créateurs de cours vidéo.

Selon Spotify, « près de la moitié des abonnés à Spotify Premium ont écouté des podcasts sur le thème de l’éducation ou du développement personnel ». On comprend donc pourquoi une telle offre serait pertinente pour son audience.

Un modèle freemium

Pour ce test, Spotify permet à tous ces utilisateurs de prendre part à deux leçons gratuites par cours avant de devoir passer à la caisse. Les cours seront accessibles à la fois sur l’application mobile, mais aussi sur desktop via le site internet de Spotify. Certains pourront même fournir des documents supplémentaires comme des PDF selon Mohit Jitani, directeur produit chez Spotify, interrogé par le site The Verge.

Spotify va ainsi cibler ses utilisateurs selon leurs historiques d’écoute pour leur proposer un cours similaire au dernier podcast éducatif qu’ils viennent d’écouter par exemple. Cette nouvelle offre est cependant en test au Royaume-Uni et permettra à la firme de jauger l’intérêt de ses abonnés avant de la déployer plus largement.