Spotify lossless : certains se vantent déjà d’avoir l’option HiFi

Trois ans après, Spotify s'apprête à déployer sa fonction lossless. L'option a été repérée dans le code de la dernière bêta du service de streaming.

C’est quasiment devenu une arlésienne. Spotify et l’audio lossless, c’est une vieille histoire. Initialement annoncée en 2021, cette fonction de compression sans perte a finalement été repoussée mainte fois.

Entretemps, la concurrence ne s’est pas privée de proposer ses propres solutions fonctionnelles pour les audiophiles. Deezer avec sa qualité HiFi en FLAC, Apple Music en ALAC (Apple Lossless Audio Codec), même Tidal a une version Max en Hi-Res Flac qui monte jusqu’à 24-bit/192 kHz, tout comme Amazon Music d’ailleurs. Bref, avec sa diffusion “très élevée” en 320 kbps, Spotify fait figure de vilain petit canard.

En 2023, Gustav Söderström, co-président de la firme suédoise, avait confirmé que la fonction Spotify HiFi n’était pas abandonnée, mais qu’ils voulaient lancer ce service « d’une manière qui ait du sens pour [Spotify] et [ses] abonnés ».

A en croire les informations rapportées par The Verge, on tiendrait cette fois-ci le bon bout. Grâce à l’utilisateur de Reddit Hypixely, le code de la dernière bêta de Spotify a été décortiqué, révélant une nouvelle option, une diffusion lossless capable de grimper à 24-bit/44.1 kHz, soit de quoi retranscrire au-delà de la qualité CD. Le code précise en sus que « Lossless est arrivé », une mention qui ne laisse pas de place à l’interprétation.

Et on va même plus loin avec des utilisateurs de la bêta comme Chris Messina qui met sur Threads des captures de son application avec la fonction lossless activée. Elle affiche même un bitrate de 1441 kbps, bien plus confortable que les 320 kbps évoqués plus haut.

Une tarification déjà élevée

Outre la date de disponibilité du lossless chez Spotify, une question majeure demeure en suspens. Comment le service va-t-il facturer son option haute fidélité ? Originellement, on parlait de l’option Spotify HiFi, puis a été évoqué un forfait Supremium, le plus cher jamais commercialisé par Spotify, écrivait-on alors.

Finalement, Spotify proposerait la compression sans perte au travers d’une option Music Pro disponible pour les abonnées Premium. Elle serait groupée avec des fonctions de DJing qui laisseraient l’utilisateur « accélérer, fusionner et modifier » les morceaux de leurs artistes préférés.

Mais l’information sous-jacente que Chris Messina met en exergue, c’est qu’il n’a pas modifié son abonnement pour accéder à cette meilleure qualité. Cela laisse à penser que Spotify serait généreux et offrirait cette option à l’instar d’Amazon Music en son temps. Un doux rêve qui serait pourtant une sage décision puisque le marché est plutôt tendu.

Spotify propose son abonnement à 10,99 € actuellement. Pour le même prix, Amazon Music, Apple Music et Tidal intègrent le lossless. C’est 1 € de plus chez Deezer. Bref, la marge de manœuvre est très limitée si Spotify veut demeurer concurrentiel.

Any time now 😂

La qualité HiFi : Pour qui ? Pour quoi ?

À côté de cela, il faut relativiser l’arrivée d’une option de compression sans perte. Pour en profiter, il faut respecter ses exigences. Si c’est pour un usage nomade en Bluetooth, il est nécessaire que l’équipement (casque/écouteurs et smartphone) soit compatible avec les codecs spécifiques comme le LDAC, le LHDC ou l’aptX Adaptative. Il est aussi possible de brancher un casque en filaire via un dongle USB-minijack.

La qualité des transducteurs joue aussi un rôle important. Un casque d’entrée de gamme, même branché en filaire sera à la peine pour retranscrire les subtilités du lossless. Nous détaillons tous les tenants et aboutissants de la diffusion sans perte dans notre dossier sur l’audio lossless, la qualité Hi-Fi ou CD, le Flac et le Hi-Res.

