Netflix ajoute le dernier film du studio Ghibli à son catalogue

Après « Mon Voisin Totoro », « Princesse Mononoké » ou encore « Souvenirs de Marnie », Netflix continue de faire le bonheur des fans du studio Ghibli. Le tout dernier « Aya et la sorcière » arrive déjà au catalogue de la plateforme.

Netflix ne cesse de diversifier ses contenus. Après avoir ajouté un large espace dédié aux créations qui font la renommée du cinéma français et multiplié les nouvelles fonctions pour l’audio ou le visionnage, le service de streaming continue de marquer sa différence aussi sur des thématiques de prestige.

Et ce sont les fans d’anime qui vont être ravis. Depuis plusieurs mois, la plateforme américaine dope ses contenus dans ce domaine avec l’ajout de très nombreux films d’animation dont la série Naruto, JoJo’s Bizarre Adventure, Pokémon Indigo League ou encore Baki Hanma, la série originale Castlevania. Avant l’arrivée le 19 novembre de l’adaptation du célèbre anime Cowboy Bebop en série originale Netflix en Live Action, c’est le studio Ghibli qui s’invite un peu plus au catalogue.

Déjà 55 millions de spectateurs

Ainsi, la collection consacrée au studio Ghibli s’enrichit un peu plus avec l’arrivée d’Aya et la sorcière dans les prochains jours. Ce sera le 22e film proposé aux fans du célèbre studio d’anime depuis 2020.

Selon Netflix, quelque 55 millions de foyers ont déjà regardé au moins une des créations du studio japonais (ou du moins suffisamment de minutes pour être comptabilisés). Le Château dans le ciel, Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro ou encore Porco Rosso et Le Voyage de Chihiro qui a été récompensé aux Oscars, autant de titres à succès que l’on doit au Studio Ghibli. Celui-ci offre là à Netflix son tout premier titre en animation 3D.

Aya et la sorcière raconte l’aventure d’une jeune orpheline déterminée qui se découvre des pouvoirs magiques après avoir été adoptée par une sorcière égoïste. Cette histoire est inspirée du roman éponyme de l’auteure anglaise Diana Wynne Jones. Le film a été réalisé par Goro Miyazaki auquel on doit Les Contes de Terremer et La colline aux coquelicots.

Les aventures d’Aya seront disponibles dans les prochains jours partout dans le monde dans différentes langues, dont le français, ou en version originale sous-titrée.

La collection Ghibli sur Netflix :

Nausicaä de la vallée du vent (1984)

Le Château dans le ciel (1986)

Mon Voisin Totoro (1988)

Kiki la petite sorcière (1989)

Une nuit seulement (1991)

Porco Rosso (1992)

Je peux entendre l’océan (1993)

Pompoko (1994)

Si tu tends l’oreille (1995)

Princesse Mononoké (1997)

Mes voisins les Yamada (1999)

Le voyage de Chihiro (2001)

Le royaume des chats (2002)

Le château ambulant (2004)

Les Contes de Terremer (2006)

Ponyo sur la falaise (2008)

Arrietty le petit monde des chapardeurs (2010)

La colline aux coquelicots (2011)

Le vent se lève (2013)

Le Conte de la princesse Kaguya (2013)

Souvenirs de Marnie (2014)

Aya et la sorcière (2021)