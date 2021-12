De second rôle à héros : retour sur Boba Fett, le chasseur de prime le plus cool de la galaxie

Après des mois de teasing, c’est le 29 décembre prochain que Boba Fett signe son grand retour sur Disney+. Et cette fois-ci, c’est aux commandes de sa propre série, Le livre de Boba Fett, que vous pourrez le retrouver. Retour sur l’évolution de ce personnage culte de l’univers Star Wars.

Avec The Mandalorian, Disney a inauguré une toute nouvelle ère pour la célèbre saga de Science Fiction en créant la première série TV Star Wars parfaitement intégrée à son univers étendu. Reprenant à son compte de nombreux éléments introduits par les films et la série animée The Clone Wars, elle vient compléter les films en offrant un autre point de vue sur l’univers Star Wars.

Cette démarche devrait d’ailleurs s’intensifier dans les années à venir, car de nombreuses séries consacrées à des figures bien connues des fans sont d’ores et déjà en préparation. Le pilote rebelle Cassian Andor, Obi-Wan Kenobi (est-il nécessaire de le présenter ?), ou encore la Jedi Ahsoka Tano seront ainsi mis à l’honneur sur 2022 et 2023. C’est aussi le cas pour Boba Fett, dont la série est attendue pour le 29 décembre prochain.

À cette occasion, nous avons décidé de revenir sur le parcours de ce personnage au sein de l’univers Star Wars. Simple personnage secondaire dans la trilogie originale, il a pourtant marqué de nombreux esprits et n’a ensuite cessé de gagner en popularité. Suffisamment pour obtenir un rôle de premier plan avec une série qui lui est entièrement dédiée. Retour sur Boba Fett, le chasseur de prime le plus cool de la galaxie.

1978-1983 : vie et mort d’un second rôle devenu culte

Cinq minutes. C’est approximativement le temps durant lequel apparaît Boba Fett dans l’intégralité des trois premiers épisodes de Star Wars. Un temps relativement court eu égard aux 388 minutes que dure cette trilogie. Et pourtant, c’est tout ce qu’il aura fallu pour que Boba Fett s’inscrive durablement aux panthéons des personnages les plus appréciés de la saga.

C’est en 1980 que les spectateurs de L’Empire contre-attaque ont pu découvrir le chasseur de prime. Recruté par Dark Vador en personne (avec quelques autres malandrins) afin de retrouver Han Solo et sa bande, il se démarque de la plupart des autres personnages secondaires grâce à un design particulièrement soigné. Armure classe au possible, vaisseau original au design racé (même si quelques esprits chagrins diront qu’il ressemble quand même sacrément à un fer à repasser), il n’en fallait pas plus pour que sa légende débute.

Responsable de la capture de nos héros sur la cité des nuages de Bespin et de la congélation de Solo dans la carbonite, il fait la preuve de sa supériorité et de sa ruse à chaque apparition. C’est en 1983 avec Le Retour du Jedi que Boba Fett signe son grand retour sur les écrans. Membre de la cour de Jabba suite à la capture de Solo, il mène la grande vie aux côtés du tyran. C’est ce qui provoquera sa chute puisqu’il finira englouti par le Puits de Sarlacc durant l’évasion de Skywalker et Solo. Une mort un brin pathétique liée à un dysfonctionnement de son célèbre jetpack, et particulièrement indigne de ce personnage qui, pour beaucoup, méritait une fin à sa hauteur.

2002 : une origin story qui s’étoffe

C’est avec l’Attaque des clones, sortis en 2002, que l’on retrouve Boba Fett. Le second épisode de la prélogie nous permet en effet de découvrir le passé de ce personnage, ainsi qu’une partie de ses motivations. Boba Fett est en réalité un clone de Jango Fett, le chasseur de prime dont le génome à servi de base à la création des soldats clones de la République (les premiers stormtroopers).

Élevé comme un enfant normal (enfin presque), il suit son père au gré de ses errances et croise la route d’Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker à plusieurs reprises. Mais ce sont les événements de Genosis qui scellent définitivement son destin. Durant la bataille entre les forces Jedi et les Séparatistes (menés par Grievous), Mace Windu abat Jango Fett, laissant un Boba encore enfant, orphelin. Récupérant les possessions de son père, armure mandalorienne et vaisseau en tête, il embrasse alors la carrière de chasseur de prime, porté par la haine des Jedi qu’il traquera alors sans relâche.

2010-2012 : la vengeance comme leitmotiv

Si Disney a fait le ménage dans l’univers étendu de Star Wars en écartant de nombreux contenus (séries, romans, comics, etc.) du lore de la saga, la série d’animation The Clone Wars reste, elle, canonique. Et c’est intéressant, car Boba Fett y joue un rôle important. Suite à la mort de Jango Fett sur Genosis, Boba intègre un groupe de chasseurs de prime aux côtés de Bossk et Aura Sing.

C’est durant cette période qu’il apprend les ficelles du métier de chasseur de prime en participant à de nombreuses opérations. Chaque mission qu’il accepte est aussi l’occasion d’exercer sa vengeance à l’égard des Jedi, et en particulier, contre Mace Windu qu’il essaie de tuer à de nombreuses reprises. Il croisera aussi la route d’Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano ou Plo Koon, mais n’arrivera jamais à tuer qui que ce soit…

2020 : un retour inattendu

Lorsque les premières rumeurs et visuels sur The Mandalorian ont commencé à émerger, de nombreux fans ont cru à un retour de Boba Fett. Il faut dire qu’entre le look de l’armure du protagoniste et sa profession de chasseur de prime, il y avait de quoi s’emballer. Si ces rumeurs ont bien vite été balayées par les premiers épisodes de la série, qui nous présentent en réalité les tribulations galactiques de Din Djarin, la série s’amuse au fil de ses épisodes à multiplier les références et clins d’œil à Boba Fett.

Les deux saisons de The Mandalorian étant relativement récente, nous nous abstiendrons de parler plus avant de ce qui s’y déroule, pour ne pas vous spoiler son intrigue. Néanmoins, si vous aimez les chasseurs de prime extrêmement classe, les personnages hauts en couleur, l’aventure avec un grand A, et plus généralement, Star Wars : vous ne serez pas déçus !

2021 : un nouveau chapitre commence

Après des mois de teasing, c’est le 29 décembre prochain que Disney+ diffusera le premier épisode du Livre de Boba Fett. Incarné par Temuera Morrisson (qui interprétait Jango Fett dans la prélogie), et accompagné par Fennec Shand (jouée par Ming-Na Wen), Boba Fett s’en retourne sur Tatooine pour remplir le vide laissé par la mort de Jabba le Hutt. Une entreprise qui risque de s’avérer plus périlleuse qu’il n’y paraît, comme le suggèrent les premières images diffusées en amont de la sortie.

Pour découvrir Le livre de Boba Fett dès sa sortie, rien de bien compliqué puisqu’il vous suffit de vous rendre sur Disney+. L’abonnement un mois est actuellement disponible pour 8,99 euros, tandis que l’abonnement 1 an vous permettra d’économiser 15 % sur le total, et ne payer que 89,90 euros.