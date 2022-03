Disney+ : une offre pas chère mais avec publicité serait à l’étude

En dépit de ce que déclarait récemment Bob Chapek, le patron de Disney, la plateforme Disney+ pourrait prochainement adopter une nouvelle formule d'abonnement comprenant de la publicité.

Selon les sources du média The Information, Disney+ réfléchirait à introduire une nouvelle formule d’abonnement à prix plancher, mais accompagnée de publicité. Cette option aurait pour but de permettre à la plateforme de SVoD d’engranger un plus grand nombre d’abonnés et ainsi d’atteindre les objectifs fixés en la matière par Disney. Comme le souligne XDA Developers, la firme prévoyait en fin d’année 2020 d’arriver à 300-350 millions d’abonnés d’ici 2024.

Un objectif encore loin d’être atteint : sur le quatrième trimestre 2021, la plateforme de SVoD ne dénombrait « que » 118,1 millions d’abonnés (dont 2,1 millions inscrits au service durant le dernier trimestre 2021). Une offre d’abonnement plus attractive serait donc envisagée pour accélérer le rythme des souscriptions.

Le patron de Disney avait pourtant dit non…

Notons quand même que le projet d’un nouvel abonnement abordable associé à de la publicité avait été exclu en juin 2021 par le patron de Disney, Bob Chapek. L’intéressait estimait notamment que le prix de la formule actuelle était déjà « très attractif », mais comme nous l’expliquions, il y a fort à parier que ce dernier finisse par augmenter.

Reste alors à savoir comment Disney procéderait. Conserver le tarif actuel pourrait impliquer de la publicité à l’avenir, tandis qu’un autre abonnement, plus cher, mais sans publicité, serait proposé. À moins que Disney ne conserve pour l’instant son tarif actuel tout en introduisant une seconde formule plus abordable. Deux pistes envisageables, d’autant plus si Disney+ souhaite augmenter drastiquement son nombre d’abonnés au cours des deux prochaines années. La première option permettrait en effet d’éviter les désabonnements en chaîne, tandis que la seconde attirerait plus de monde sur le service.

Rappelons que proposer un abonnement à bas coût, complété par de la publicité, a déjà été proposé par d’autres plateformes de SVoD, notamment aux États-Unis. On pense en premier lieu au service HBO Max, qui offre actuellement deux formules : la première à 9,99 dollars mensuels avec publicité, l’autre à 14,99 dollars sans publicité.

XDA précise en parallèle que Disney+ a déjà commencé à proposer de nouvelles offres plus abordables. En Inde, la plateforme teste par exemple depuis quelques mois une formule réservée aux mobiles et qui ne permet que la lecture en basse définition.

