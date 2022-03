Disney+ : non, Moon Knight n’est pas le Batman de Marvel (et on vous explique pourquoi)

Ce n’est pas parce qu’il porte une grande cape, aime jouer les poseurs sur le haut des immeubles et passe ses nuits à botter le train de la racaille qui infeste les rues que Moon Knight est un vulgaire clone de Batman. On vous explique pourquoi en 4 points clefs !

Depuis l’annonce de l’arrivée de Moon Knight sur Disney+, et la diffusion des premiers trailers pour cette nouvelle série du MCU, il n’est pas rare de tomber sur des articles faisant état de la ressemblance frappante entre le chevalier blanc et un certain chevalier noir (Batman, au cas ou il faudrait vous faire un dessin). Si de loin, les deux personnages partagent effectivement quelques traits communs, il s’agit en réalité de personnages bien différents : origine, pouvoirs, motivations et mentalité, rien ne colle.

Voilà pourquoi, alors que le premier épisode de Moon Knight est désormais disponible, nous avons décidé de debunker ces affirmations fallacieuses. Comment ? Grâce à quatre arguments imparables que vous pourrez réutiliser pour briller en société.

Moon Knight porte du blanc (différence majeure)

Esthétiquement, Batman et Moon Knight partagent de nombreuses similarités : visage couvert d’une capuche à l’effigie d’un volatile, grande cape flottant au vent, tenue renforcée qui dessine parfaitement pectoraux et abdominaux, ceinture qui regorge de gadgets en tous genres… La confusion est facile. Il est néanmoins un point sur lequel nos deux justiciers diffèrent. Là où le résident de Gotham se vêt de noir, pour se dissimuler dans les ombres et attaquer ses adversaires par surprises, l’ami Moon Knight choisit le blanc.

Pourquoi le blanc ? Et bien pour commencer, il est le chevalier de la lune, et porte donc ses couleurs. Ensuite, et comme il le dit lui-même à plusieurs reprises dans les comics :

Je ne porte pas le blanc pour me cacher. Je le porte pour qu’ils me voient venir. Pour qu’ils sachent que c’est moi. Parce que quand ils verront le blanc, peu importe si je fais une cible facile. Leurs mains trembleront tellement qu’ils ne pourront pas atteindre la lune.

Son super pouvoir n’est pas l’argent (enfin pas que)

À l’instar d’un Iron Man, le super pouvoir principal de Batman réside dans la taille de son compte en banque. Et c’est aussi, en quelque sorte, le cas de Moon Knight. L’une des personnalités de Marc Spector (le vrai nom de Moon Knight), Steven Grant, est en effet un millionnaire aux affaires florissantes qui utilise son argent pour améliorer l’équipement de son alter ego héroïque. Ce qui lui permet d’avoir tout un tas de gadgets high-tech et d’armes toutes plus sympathiques les unes que les autres pour l’aider à lutter contre le crime.

Tout cet attirail technologique ne constitue toutefois pas la seule force de Moon Knight, qui peut aussi compter sur son statut de champion de Khonshu, et les pouvoirs qui y sont associés. Pour les néophytes, Khonshu est le dieu égyptien de la lune qui a fait de Marc son champion. Pendant un temps, les capacités physiques de Moon Knight (force, endurance, réflexes, vitesse) variaient donc au gré des phases de la lune, la pleine lune lui permettant d’accomplir des actes extraordinaires. On ne compte pas non plus les nombreuses résurrections dont il a été sujet, qui le rendent virtuellement immortel. Moon Knight bénéficie aussi d’une très grande résistance aux attaques psychiques (grâce à ses multiples personnalités) et peut même en certaines occasions, prévoir l’avenir.

Il aime mettre les poings sur les i (et plus si affinités)

Nos deux amis justiciers partagent indéniablement un même amour pour la bagarre, passant leurs soirées à botter le train des malfrats qui croisent leur route, à distribuer des torgnoles à qui mieux mieux, ou balancer des petits objets coupants à la face des trublions de l’ordre public. Il existe toutefois une différence majeure entre Batman et Moon Knight. Là où le chevalier noir observe un strict code moral, et se refuse à utiliser des armes à feu ou à tuer ses adversaires, Moon Knight fait preuve de beaucoup moins de scrupules.

La carrière de Moon Knight est émaillée de nombreuses victimes, le bougre ayant une fâcheuse tendance à se laisser emporter par ses émotions. Au fil des comics, on a ainsi pu le voir graver son symbole sur le front de ses ennemis, crever les yeux de The Truth, hacher menu un dauphin (?!) ou encore défigurer Bushman, sa Némésis, en lui enlevant toute la peau du visage (sympa). Il est aussi responsable de la mort de quelques-uns de ses adversaires, mais nous préférons jeter un voile pudique sur cette partie sombre du personnage (lisez les comics si vous voulez tout savoir).

Il aurait tout à fait sa place à l’asile d’Arkham

Une chose est certaine, si Moon Knight allait traîner ses guêtres du côté de Gotham, ce serait sans doute pour passer du temps avec le Joker et les autres patients de l’asile d’Arkham plutôt que pour aller socialiser avec la bonne société. Marc Spector souffre en effet de troubles dissociatifs de la personnalité qui lui permettent d’endosser différentes identités au fil du temps. En plus de Steven Grant le playboy millionnaire et Jake Lockley le chauffeur de taxi, le bougre possède aussi une double identité super héroïque : d’un côté, Moon Knight, le poing de Khonshu et de l’autre, Mr. Knight, consultant émérite pour la police.

Pour ne rien arranger, il a pu, à certaines occasions, adopter des personnalités supplémentaires. C’est le cas par exemple dans le comics sorti en 2014 ou il a agi plusieurs fois comme s’il était Spider-Man, Wolverine et Captain America. Cette multitude de personnalités déclenche parfois de graves crises chez Moon Knight, et génère une certaine instabilité qui lui fait perdre prise avec la réalité, le faisant parfois basculer dans des crises d’extrême violence. Le personnage a ainsi fait de nombreux passages en hôpital psychiatrique, et est régulièrement, depuis sa création, en thérapie.

Découvrez Moon Knight sur Disney+

Après des mois d’attente, le premier épisode de Moon Knight (sur les six que compte cette première saison) est désormais disponible sur Disney+. L’occasion de voir en action à quel point Moon Knight est différent de son homologue de Gotham. Dans cette version MCU de Moon Knight, Oscar Isaac incarne Steven Grant, un employé de musée un peu minable à la vie morne. Pour couronner le tout, il souffre d’atroces migraines, d’absence et de souvenirs d’une vie qu’il n’a pas vécu : celle de Marc Spector, un mercenaire flamboyant avec qui il n’a rien en commun. Enfin presque, puisque tous deux partagent le même corps…

Pour ajouter à la confusion, Khonshu, dieu égyptien de la lune va venir ajouter son grain de sel, tout comme une ribambelle d’autres personnages hauts en couleur comme Arthur Harrow (Ethan Hawke), un médecin/gourou qui pousse Marc à embrasser son côté obscur, ou Midnight Man, un cambrioleur de haut vol (incarné par feu Gaspard Ulliel). Moon Knight est d’ores et déjà disponible sur Disney+ et vous pouvez y accéder soit avec un abonnement mensuel à 8,99 euros, ou annuel à 89,90 euros.