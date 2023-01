Désabonnement OCS : comment résilier son compte ?

Avec la perte du catalogue de HBO, OCS n'est peut-être plus un service aussi indispensable qu'avant dans votre consommation de VOD. Voici comment résilier votre abonnement en quelques clics.

Malgré la profusion des services de SVOD disponibles aujourd’hui sur le marché, OCS avait su garder une certaine aura chez les cinéphiles et sérievores, notamment grâce aux contenus de la chaine Américaine HBO. Un apport considérable pour son catalogue et qui a contribué à son succès ces dernières années.

Depuis le 1er janvier 2023, le partenariat entre OCS et HBO a pris fin et par conséquent, l’ensemble des contenus de ce dernier ont quitté la plateforme. On note pêle-mêle des séries très populaires comme Game of Thrones, Chernobyl, Sex and the City, True Detective, True Blood ou encore Watchmen. La prochaine série tant attendue du diffuseur américain, The Last of Us, ne sera pas disponible sur OCS et l’on ne connait pas encore la plateforme qui en aura l’exclusivité en France.

Il ne serait donc pas surprenant que l’envie de payer un service d’abonnement facturé 10,99 ou 12,99 euros par mois ne soit plus si intéressant pour vous. Nous vous proposons donc les différentes méthodes pour vous désabonner du service en fonction de votre méthode de souscription et de votre support.

Comment se désabonner de OCS via une souscription mensuelle ?

Si vous avez opté pour un abonnement mensuel directement depuis le site d’OCS, ce dernier est automatiquement sans engagement et il est donc très facile de le résilier. L’abonnement se fait de façon mensuelle et le principe est le même que pour d’autres services du même ordre, à savoir que l’abonnement est reconduit tous les mois à la date de la première souscription : par exemple, si vous prenez un abonnement le 5 mars, celui-ci sera reconduit le 5 avril sans action de votre part. Pensez donc à retenir cette date, si vous ne souhaitez pas être renouvelé.

Pour résilier, il suffit de se rendre sur votre compte OCS et de cliquer sur « Annuler mon abonnement » dans l’onglet « Mon compte ». Il n’y a aucune preuve à fournir et la résiliation est sans frais (hormis le mois en cours déjà facturé).

Vous pouvez également passer par l’application OCS sur Android et iOS pour résilier votre compte.

OCS Télécharger OCS gratuitement APK

Comment se désabonner de OCS via une souscription tierce ?

OCS est un service de VOD largement diffusé auprès des opérateurs et d’autres distributeurs. Voici la liste des tiers permettant de souscrire à un abonnement OCS en France :

Orange

Bouygues Télécom

SFR

Free

Molotov

Canal +

PlayStation

Dans ce cas-ci, il faut résilier via le tiers en question. C’est généralement une simple option à décocher avec le compte en question, sauf en cas d’engagement sur une longue période (exemple : une offre promotionnelle sur un trimestre).

Attention cependant, si votre abonnement à OCS fait partie d’un pack (comme c’est le cas avec les packs Canal+) il peut être impossible de résilier individuellement. Dans ce cas-ci, il est nécessaire de voir les modalités de résiliation auprès du tiers avec lequel vous avec obtenu votre abonnement.

