Netflix : pourquoi tout le monde ne peut plus profiter de l’audio spatial

L'audio spatial sur Netflix développé par Sennheiser voit son catalogue de programmes compatibles s'étendre fortement. Plus de 700 films et séries sont visionnables avec AMBEO, la technologie derrière cet audio spatial. Malheureusement, ce changement s'accompagne d'une mauvaise nouvelle : il faut désormais être un abonné Premium pour en profiter.

En juillet dernier, on apprenait l’arrivée de l’audio spatial sur Netflix, alors que la fonction Spatial Audio était disponible depuis près d’un an sur les produits Apple. Depuis, la technologie Ambeo de Sennheiser, utilisée par Netflix, est disponible pour tous, peu importe les haut-parleurs stéréo ou l’appareil utilisé. Depuis ce mercredi, elle est désormais soumise à une seule condition : avoir souscrit à l’offre Premium de Netflix, proposée à 17,99 euros par mois, ce qui n’était pas le cas avant. Netflix tente probablement de faire adopter son offre la plus chère auprès des abonnés qu’il a déjà.

Plus de 700 films et séries compatibles avec l’audio spatial, mais pas pour tous les abonnés

Sennheiser a annoncé ce jour que dès aujourd’hui, plus de 700 titres du catalogue Netflix profitent d’un « rendu audio cinématique immersif » grâce à la technologie AMBEO 2-Channel Spatial Audio de la marque. Elle vise à respecter au mieux le mix surrond original sans nécessiter de home cinema ou de barre de son. Comme son nom l’indique, la technologie Ambeo utilisée par Netflix fonctionne ainsi y compris avec des appareils stéréo classiques comme un simple téléviseur, un casque ou des haut-parleurs de smartphone. Autre nouveauté : « le catalogue Netflix des titres en audio spatial proposera désormais des contenus surround non-Atmos » : de quoi ajouter l’audio spatial sur davantage de films et séries. Le Dolby Atmos offre aussi une spatialisation du son sur certains contenus, mais nécessite, pour en profiter, d’avoir une barre de son ou une installation home cinéma compatible Atmos.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour profiter de la fonctionnalité Ambeo sur Netflix, il n’y a aucune configuration à faire, sauf à passer à l’abonnement Premium si ce n’est pas déjà le cas : les autres abonnés perdent cette fonction audio. Netflix propose une démonstration sur sa chaîne YouTube avec la vidéo ci-dessus. Grâce à deux extraits, on peut se rendre compte de ce qu’offre cette nouveauté. Ce que veulent montrer Netflix et Sennheiser, c’est que les rendus audio peuvent être ajustés de façon groupée ou individualisée. On peut exclure des dialogues de la spatialisation par exemple, pour toujours les entendre distinctement.

Pour connaître la liste des films et séries compatibles, on peut simplement taper « audio spatial » dans la barre de recherche du service de SVoD. Autre moyen : lorsqu’on consulte la fiche d’un contenu, il y a un petit badge associé qui apparaît s’il est compatible. Parmi les contenus disponibles, on trouve Stranger Things, The Watcher, Mercredi, et Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés.

D’autres films et séries le seront plus tard, comme ou, Toi chez moi et vice-versa et Luther : Soleil déchu.

Netflix devient plus souple sur le nombre d’appareils qui peuvent télécharger des contenus

Dans le même temps, Netflix indique sur son blog s’être rendu compte que « les membres aimeraient avoir la possibilité de télécharger des séries et des films Netflix pour les regarder hors-ligne sur un plus grand nombre d’appareils ».

La plateforme annonce par conséquent augmenter le nombre d’appareils pouvant télécharger des contenus de quatre à six pour les abonnés Premium. Un changement qui va dans le bon sens pour les abonnés et qui offre davantage de flexibilité. Cependant, Netflix nous a expliqué comment il allait bloquer le partage de compte.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).