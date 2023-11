Netflix veut vous dégouter de son forfait de base pour vous attirer vers les pubs

Un an après le lancement de Netflix avec publicités, c'est l'heure de faire le bilan. Pour la plateforme, cela semble être un certain succès, tant et si bien que l'offre va être améliorée avec un peu moins de publicités pour ceux qui enchaînent les épisodes de leurs séries préférées.

En novembre dernier, Netflix lançait son abonnement Standard avec pub en France. Le tout pour un petit prix : 5,99 euros pas mois, non sans quelques concessions. Un an après, Standard avec pub séduit 15 millions d’utilisateurs par mois dans le monde selon Netflix. La plateforme de SVoD annonce légèrement améliorer cet abonnement, en réduisant la place de la publicité pour les plus gros consommateurs.

Après trois épisodes, le quatrième sera sans publicités

Dans un communiqué de presse publié par Netflix ce 1er novembre, on apprend qu’à partir de 2024 (premier trimestre), « après trois épisodes regardés à la suite, les abonnés pourront regarder le quatrième épisode sans pub ».

De quoi éviter de dégoûter les amateurs de binge-watching, ceux qui ne peuvent pas s’empêcher d’enchaîner les épisodes d’une série. Pour rappel, l’abonnement Standard avec pub « inclut la diffusion de publicités avant ou pendant la plupart des séries et des films » rappelle Netflix. Les publicités durent 10, 15, 20, 30 ou 60 secondes. D’ailleurs, la plateforme précise que les publicités peuvent dorénavant porter sur « les services de rencontre, certains services financiers et le secteur pharmaceutique ».

Même les abonnés Netflix avec pub pourront télécharger leurs contenus

L’autre annonce de Netflix concerne les téléchargements. Jusqu’à maintenant, l’offre Standard avec pub était la seule qui ne permettait pas de télécharger ses contenus pour les regarder hors connexion.

À la fin de la semaine, les utilisateurs pourront faire cela, non pas sur un appareil, mais bel et bien sur deux. Le tout en 1080p : il y a quelques mois, la qualité offerte par cette offre était passée du 720p au 1080p.

L’abonnement Essentiel de Netflix devient encore moins intéressant : il pourrait disparaître

Tout cela rend l’offre Essentiel encore moins intéressante qu’auparavant, tant pour les utilisateurs que pour Netflix apparemment. Il y a quelques mois de cela, la plateforme l’avait cachée dans sa grille tarifaire. Pour l’afficher, il faut cliquer sur un bouton afin d’avoir le tableau comparatif complet. La qualité de cet abonnement est toujours limitée au 720p, il ne donne accès qu’à un écran en simultané (contre deux pour l’offre Standard avec pub) et qu’à un appareil pour les téléchargements (contre deux également pour l’offre Standard avec pub).

Dernier élément qui rend l’abonnement Netflix Essentiel encore moins intéressant : l’augmentation de son tarif. Il coûtait 8,99 euros jusqu’à maintenant, mais est désormais proposé à 10,99 euros. Deux euros de plus, comme pour l’abonnement Premium, tandis que les abonnements Standard et Standard avec pub n’ont pas augmenté. À vrai dire, cet abonnement pourrait bien disparaître et ne plus être proposé par Netflix : c’est ce qui s’est passé aux États-Unis et au Canada. L’offre Standard avec pub semble avoir de bonnes heures devant elle.

