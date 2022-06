L’abonnement Surfshark évolue et intègre un antivirus gratuit avec l’abonnement deux ans

Pour les soldes d’été, Surfshark vous propose une offre à ne pas manquer sur ses services. En sus d’une jolie ristourne sur le prix de son abonnement, qui passe à 2,09 euros par mois, vous bénéficiez gratuitement des services de Surfshark One, un écosystème de protection complet et efficace.

Dans le milieu très concurrentiel des fournisseurs de VPN, Surfshark est actuellement considéré comme l’un des meilleurs qui soient. En sus de proposer des performances de haute volée et une infrastructure en perpétuelle évolution, il se démarque surtout par une politique tarifaire parmi les plus abordables du marché.

En ce moment par exemple, Surfshark vous invite à découvrir son abonnement 24 mois pour seulement 2,09 euros par mois, avec deux mois d’abonnement supplémentaires offerts pour l’occasion. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, vous pourrez aussi bénéficier sans surcoût des services de Surfshark One qui incluent un antivirus ainsi que les fonctions Search et Alert.

Quels sont les points forts de Surfshark ?

Surfshark se démarque de la concurrence sur de nombreux points et le principal reste sans conteste l’emphase mise sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs ainsi que la protection de leurs données personnelles. Surfshark pratique une politique stricte de non-journalisation des données (non-conservation des données de navigations, IP, historiques, etc.), qui repose sur deux piliers :

son implantation dans les îles vierges britanniques, un pays qui n’oblige pas à conserver ces données ;

l’utilisation de serveurs 100 % RAM qui, par principe, ne peuvent conserver de données sur le long terme.

La fiabilité de cette démarche est par ailleurs garantie par des audits réguliers réalisés par la société indépendante Cure35, que Surfshark a pour le moment passés sans sourciller.

Preuve supplémentaire que la sécurité de vos données et de votre vie privée est au cœur de sa démarche, Surfshark propose une protection étendue à l’intégralité de votre foyer. Un seul et unique abonnement vous permet de connecter (et donc protéger) un nombre illimité d’appareils aux services de Surfshark. Il vous suffit d’installer l’application dédiée sur vos appareils (téléphone, PC ou tablette, macOS, Windos, Linux, iOS ou Android) et le tour est joué.

Mais Surfshark, c’est aussi une infrastructure efficace et en perpétuelle évolution. Loin de se reposer sur ses lauriers, le fournisseur de VPN met régulièrement à jour son offre de services pour rester au meilleur niveau et proposer le meilleur service possible. En ce moment, il mène par exemple une politique de remplacement de ses serveurs afin de proposer les meilleurs débits possibles.

Grâce à ses protocoles et fonctionnalités maison, comme No Border, Surfshark se positionne par exemple comme l’un des meilleurs VPN pour contourner les géoblocages et vous permettre d’accéder simplement aux contenus du monde entier. Il propose aussi régulièrement de nouveaux services, comme une extension navigateur permettant de bloquer les pop-ups relatives aux cookies afin de simplifier votre navigation sur Internet au quotidien.

Sachez enfin que pour vous proposer une expérience la plus fluide possible, Surfshark vous propose un service client réactif qu’il est possible de joindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par live chat.

Un écosystème de protection complet avec Surfshark One

Grâce à l’abonnement Surfshark 24 mois, vous pouvez désormais bénéficier de tous les avantages de la solution Surfshark One sans débourser un centime supplémentaire. En sus du VPN, Surfhsark One propose trois services supplémentaires :

Surfshark Search , un moteur de recherche débarrassé de tous résultats publicitaires qui permet donc d’obtenir des réponses organiques à vos requêtes. Surfshark Search vous permet aussi de basculer simplement entre les régions du globe pour obtenir des résultats pertinents en fonction de l’emplacement géographique choisi ;

, un moteur de recherche débarrassé de tous résultats publicitaires qui permet donc d’obtenir des réponses organiques à vos requêtes. Surfshark Search vous permet aussi de basculer simplement entre les régions du globe pour obtenir des résultats pertinents en fonction de l’emplacement géographique choisi ; Surfshark Alert , un système de monitoring personnalisé qui permet d’obtenir des alertes en cas de fuite de vos informations personnelles, e-mail, numéro de carte de crédit ou mot de passe sur le dark web ;

, un système de monitoring personnalisé qui permet d’obtenir des alertes en cas de fuite de vos informations personnelles, e-mail, numéro de carte de crédit ou mot de passe sur le dark web ; Surfshark Antivirus, une solution simple et efficace pour vous protéger des menaces en ligne. Grâce à une application dédiée, vous pourrez régler vos paramètres de protection en quelques instants et profiter entre autres d’une détection et suppression des logiciels malveillants, une protection en temps réel de votre appareil, et de nombreuses autres fonctionnalités permettant d’assurer la sécurité de votre machine. Cet antivirus a notamment détecté 99,85 % des malwares lors de son test chez Virus Bulletin.

L’abonnement 24 mois de Surfshark en bref

En vous abonnant pendant 24 mois aux services de Surfshark, vous aurez accès à l’un des VPN les plus performants disponibles sur le marché. Durant toute la durée de votre abonnement, vous pourrez bénéficier du savoir-faire et des fonctionnalités propres à Surfshark sans restrictions, à savoir :

plus de 3200 serveurs disséminés dans 65 pays ;

un contournement des géoblocages très efficace ;

la possibilité d’utiliser les services de Surfshark sur tous vos appareils sans restriction ;

un cryptage des données AES 256 ;

une politique stricte de non-journalisation des données personnelles ;

l’accès aux services Surfshark One, dont un antivirus gratuit certifié par Virus Bulletin.

Durant les soldes d’été, Surfshark vous invite à découvrir son abonnement 24 mois à prix réduit. En optant pour cette formule longue durée, vous ne paierez que 2,09 euros par mois, soit 54,34 euros en tout, ce qui représente une économie de près de 82 % sur le prix habituel. Pour accompagner cette réduction, Surfshark vous propose aussi deux mois d’abonnement supplémentaires, ce qui vous permettra de bénéficier de leurs services pendant 26 mois au total.

Dernière information, et non des moindres, Surfshark propose une politique de remboursement intégral à 30 jours. De quoi vous laisser amplement le temps de jauger la qualité du service proposé.