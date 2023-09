NordVPN : une ruse vous permet de profiter d’un essai gratuit d’un mois (voire plus)

Difficile de s’abonner à un VPN pendant un an, voire deux sans avoir pu le tester au préalable. Heureusement, il existe une astuce simple et efficace pour profiter pendant un mois de NordVPN gratuitement, et ce, sans perdre la moindre fonctionnalité. Voici comment procéder.

Lorsqu’il s’agit d’installer une nouvelle solution de cybersécurité, et a fortiori un VPN, la question du coût peut être un frein. La tentation de s’en remettre à un gratuiciel est grande, mais avant de vous résigner, pourquoi ne pas tester gratuitement l’un des meilleurs du marché : NordVPN.

L’éditeur vous permet d’utiliser pleinement son outil pendant 30 jours et si vous n’êtes pas satisfait, NordVPN vous rembourse intégralement. Aucun risque donc de prendre la mauvaise décision. Voici comment bénéficier de cet avantage.

NordVPN : une méthode simple pour le tester gratuitement durant un mois

Pour évaluer l’intérêt et les atouts d’un VPN, il est indispensable d’accéder à ses fonctionnalités avancées. Oubliez les applications gratuites et les éventuelles versions « Free », bien trop limitées ou dangereuses. Non seulement vous risquez de subir des ralentissements, même en étant raccordé à la fibre, mais en plus le choix des serveurs sur lesquels se connecter est très réduit. C’est sans compter les protocoles de sécurité parfois vieillissants sur certains gratuiciels.

NordVPN a bien compris que pour tester son VPN et en découvrir tous ses avantages, vous devez disposer de toutes les options sans la moindre restriction. Pas question de limiter la bande passante autorisée, le nombre de pays et de serveurs accessibles ou encore de faire l’impasse sur la confidentialité et la sécurité.

Quel est le secret pour utiliser gratuitement un VPN pendant un mois sans compromis ? La garantie 100 % satisfait ou remboursé. Une fois abonné à NordVPN, quelle que soit la formule choisie, l’éditeur vous accorde 30 jours pour éprouver toutes les fonctionnalités de son VPN et vous rembourse intégralement si vous n’êtes pas convaincu.

Pour activer cette garantie, il suffit de contacter le service clients par email (support@nordvpn.com) ou via la messagerie instantanée dans les 30 jours qui suivent la souscription (hors renouvellement automatique). Un message simple dans lequel vous indiquez votre volonté d’annuler votre abonnement et d’obtenir un remboursement complet. Et c’est tout !

Mais les bonnes surprises ne s’arrêtent pas là. Dans ses conditions générales, NordVPN prévoit que chaque utilisateur a le droit d’activer à deux reprises la clause de garantie de remboursement.

Au final, vous pouvez donc obtenir jusqu’à deux mois gratuits, voire plus si vos proches acceptent de faire de même. En effet, NordVPN peut être installé sur six appareils simultanément, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre une fois le PC, le smartphone et éventuellement la tablette protégés.

Pourquoi NordVPN plutôt qu’un autre

Noté 8/10 par Frandroid, NordVPN est considéré comme l’un des meilleurs VPN du marché. Simple à installer et à utiliser, cette solution est en plus compatible avec tous les appareils, y compris les smart TV équipées d’Android TV.

L’intérêt d’un VPN étant avant tout de pouvoir masquer son adresse IP et la localiser dans le pays de son choix, NordVPN a mis le paquet sur ce point. Il propose 5 800 serveurs répartis dans 60 pays différents. Parfait pour contourner certains géoblocages, ou jouer à des jeux multijoueurs sur des serveurs différents. Surtout qu’au-delà d’offrir un vaste réseau de serveurs, NordVPN vous aide aussi à trouver celui qui sera le plus efficace, avec le moins de latence possible. Et quel que soit l’abonnement, ce VPN ne limite aucunement la bande passante.

Zéro compromis sur la sécurité

Mais la véritable force de NordVPN réside dans son large panel de fonctionnalités avancées destinées à sécuriser vos données en toutes circonstances. L’indispensable « kill switch » chargé de bloquer l’accès à internet lorsque la connexion au serveur VPN est interrompu est donc de la partie. Côté pratique, les utilisateurs peuvent compter sur le « split tunelling » pour choisir précisément les applications à protéger. Enfin, le « réseau Mesh » vous fait profiter d’un réseau local, mais à distance.

L’outil est aussi reconnu pour son protocole de sécurité NordLynx hautement performant. L’éditeur promet de protéger vos appareils et vos données sans que vous ressentiez le moindre ralentissement. Et sur le volet de la confidentialité, NordVPN surveille en continu le dark web et vous alerte dès lors que vos données personnelles sont compromises.

En bonus : ce spécialiste de la cybersécurité met à votre disposition un gestionnaire de mots de passe.

Des offres finalement abordables

Alors que la plupart des éditeurs réservent les fonctionnalités avancées pour leurs offres premium, NordVPN inclut la plupart d’entre elles, y compris le « kill switch », le « split tunelling » et la surveillance du dark web dans son abonnement « Basique ». Car NordVPN propose au total trois offres différentes.

La formule « Essentiel » reprend tous les indispensables inclus dans l’offre de base, avec en prime un anti-malware, ainsi qu’un bloqueur de publicités et de trackers.

Enfin, le plan « Avancé » s’impose comme l’abonnement le plus complet de NordVPN. Grâce à cette option, vous obtenez en complément une IP dédiée.

Quel que soit le niveau de protection choisi, vous pouvez opter pour un engagement d’un mois, d’un an ou de deux ans, le tarif étant dégressif avec la durée de l’abonnement.

Au final, pour le prix de deux à trois Espressos par mois, NordVPN protège non seulement vos appareils, vos données, mais aussi votre identité numérique.