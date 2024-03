Peugeot et Citroën vont vendre des voitures chinoises en Europe, l’énorme fuite Decahtlon des futurs vélos électriques et Renault qui augmente l’autonomie de la Mégane – L’actu Survoltés de la semaine

La semaine du 4 mars 2024 a été très chargée sur Survoltés. On a démarré fort avec la trouvaille, par Frandroid, d'un document interne de Decathlon, listant l'ensemble des vélos électriques à venir sur 2024. Peugeot et Citroën ont de leur côté reçu l'autorisation de fabriquer et vendre des voitures électriques chinoises... en Europe. Enfin, Renault s'apprête à booster l'autonomie de la Renault Mégane E-Tech électrique sans augmenter son prix.

Voici tous les futurs vélos électriques de Decathlon pour 2024 issus d’une fuite

Decathlon va lancer une large gamme de vélos électriques couvrant diverses catégories telles que urbains, VTTAE, de route, et gravel. Le document interne révélé par Frandroid détaille ces futurs modèles, mettant en avant l’innovation et la diversité de l’offre. Parmi eux, le Magic Bike, initialement un concept, sera produit en série. Cette expansion souligne l’engagement de Decathlon envers la mobilité durable et la variété des options pour les consommateurs.

Peugeot et Citroën vont vendre des voitures électriques chinoises en Europe et aux USA

Leapmotor a lancé le C10, un SUV électrique rivalisant avec le Tesla Model Y, prévu pour l’Europe via un partenariat avec Stellantis (Peugeot, Citoën, Fiat, etc.). Son prix incroyablement bas, environ 16 500 euros en Chine, défie la concurrence. Avec deux options de batterie offrant jusqu’à 530 km d’autonomie sur le cycle CLTC et une version à prolongateur d’autonomie, le C10 combine accessibilité et technologie avancée, promettant un fort impact sur le marché européen.

En parallèle, Stellantis et Leapmotor viennent de recevoir l’autorisation de la Chine, pour que le premier puisse fabriquer et vendre les voitures électriques chinoises du second dans le monde entier. Une première pour un constructeur automobile européen.

Renault booste l’autonomie de la Mégane E-Tech électrique sans augmenter le prix

Renault améliore la Mégane E-Tech électrique avec une autonomie accrue et de nouvelles aides à la conduite sans hausser les prix. Les modifications aérodynamiques et l’ajout de nouvelles jantes contribuent à une autonomie de 480 km pour la batterie de 60 kWh. Les fonctionnalités comme l’alerte de vigilance et l’aide au stationnement arrière sont maintenant standard, renforçant l’attrait de cette berline électrique sans compromettre sa valeur économique.

L’autre bonne nouvelle, c’est que les Renault Mégane et Scénic électriques vont devenir encore meilleures, et mieux que les Tesla sur certains points, grâce à une mise à jour logicielle à venir.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes