La voiture électrique « abordable » aux 1000 km d’autonomie arrive en France, Android Auto se métamorphose, Volkswagen va mal – L’actu Survoltés de la semaine

La semaine du 13 mai 2024 a été marquée par des actualités très intéressantes sur Survoltés, le média 100 % électrique. Android Auto va se métamorphoser, permettant à de nombreuses applications de deveniur compatible. Le constructeur chinois Nio a levé le voile sur sa oviture électrique Onvo L60 qui arrivera en France, avec ses 1000 km d'autonomie. Mais des mauvaises nouvelles sont aussi à noter, comme celles qui frappent les voitures électriques de Volkswagen et Mercedes.

Cette voiture électrique arrive en France avec 1000 km d’autonomie, une « recharge » en 3 minutes et un prix bien placé

Nio vient de présenter le premier modèle de sa marque grand public : l’Onvo L60. Cette voiture électrique, qui concurrence frontalement le Tesla Model Y, avance de solides arguments : 1000 km d’autonomie, une « recharge » en trois minutes, et un tarif bien placé. Bonus : il arrive en France ! Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Volkswagen et Mercedes font machine arrière sur la voiture électrique

Situé derrière Tesla et BYD en termes de ventes de voitures électriques, Volkswagen n’est finalement plus très sûr de vouloir vendre uniquement cette motorisation. Contre toute attente, le constructeur allemand préfère en effet laisser de la place aux modèles hybrides rechargeables dans sa gamme.

De son côté, face à une rentabilité en baisse et une baisse de la croissance des ventes de voitures électriques, Mercedes réajuste sa stratégie et mise plutôt sur la flexibilité. La conséquence : l’abandon pur et simple de sa future plateforme électrique vitrine.

Sur le vélo, ça va mal aussi, puisque spécialisé dans les moteurs pour vélo électrique, le fabricant Bafang a lui aussi été frappé de plein fouet par la crise qui a secoué la filière du cycle en 2023. Son bénéfice net a dégringolé, ses volumes de vente aussi.

Android Auto va devenir encore plus intéressant avec cette grosse mise à jour de Google

Google vient d’annoncer une belle refonte technique d’Android Auto et Android Automotive OS. Le nombre d’applications compatibles et affichées sur les écrans des voitures devrait augmenter massivement. De quoi rendre Android Auto et Automotive OS bien plus pratique pour les conducteurs.