Android Auto va devenir encore plus intéressant avec cette grosse mise à jour de Google

Google vient d'annoncer une belle refonte technique d'Android Auto et Android Automotive OS. Le nombre d'applications compatibles et affichées sur les écrans des voitures devrait augmenter massivement. De quoi rendre Android Auto et Automotive OS bien plus pratique pour les conducteurs.

À l’occasion de la Google I/O 2024, le géant de Mountain View fait évoluer Android Auto et Android Automotive OS. Rappelons que le premier est le fait de brancher son smartphone Android à sa voiture et d’afficher du contenu sur l’écran de ce dernier. Alors que le second est un système d’exploitation à part entière, qui fonctionne sans smartphone. C’est ce que l’on retrouve chez Renault, avec notamment la Mégane E-Tech, le Scenic électrique mais aussi la nouvelle Renault 5 E-Tech.

Jusqu’à présent, les développeurs qui voulaient rendre compatible une application avec Android Auto, ou disponible sur le Play Store d’Android Automotive OS, devaient passer par plusieurs étapes. Surtout, les développeurs devaient développer une version spéciale, et la faire valider par Google.

Plus d’applications grâce à un processus plus simple

Désormais, tout cela sera bien plus facile, grâce au nouveau programme nommé « Car ready mobile apps ». L’idée est simple : Google va vérifier, de manière proactive, que les applications sont compatibles Android Auto et Android Automotive OS, sans que le développeur n’ait à soumettre une demande. Il suffit, pour cela, que l’application soit compatible avec les écrans larges.

Ce type d’application sera uniquement disponible lorsque la voiture sera garée, et s’affichera sur l’écran central de la voiture. Pour aller plus loin, et lancer l’application en roulant et/ou sur l’écran derrière le volant (ou sur tout autre écran de la voiture), le développeur devra travailler un petit peu plus.

Mais attention, car chaque constructeur devrait toujours rester maître des applications disponibles sur leur voiture, comme c’est le cas actuellement. C’est dommage, car cela signifie que certaines voitures ont moins d’applications que d’autres, alors qu’elles sont compatibles.

Un travail facilité pour les développeurs

Pour faciliter le travail des développeurs, Google va lancer plusieurs émulateurs, pour émuler justement les différentes tailles et formes des écrans que l’on trouve dans une voiture. Il sera également possible de tester les applications sur les tablettes Pixel. On se demande pourquoi tout ça n’était pas déjà possible.

Google annonce ainsi, comme conséquence, l’arrivée de nombreuses applications compatibles. C’est le cas par exemple d’Angry Birds sur Automotive OS, mais aussi l’arrivée de Google Cast ou encore d’Uber sur Android Auto. Pratique pour les VTC.