Un coup dur pour Tesla, un alléchant VTT électrique Decathlon et des voitures électriques chinoises vendues en France encore meilleures – Récap’ Survoltés

La semaine du 10 mars 2024 fut dense dans le domaine du vélo et de la voiture électrique. On y a appris que Tesla avait subi un coup dur de la part de sa présidente, que Decathlon avait présenté un VTT électrique alléchant et que les Xpeng chinoises vendues en France étaient devenues encore meilleures. C’est l’heure du Récap’ Survoltés.

Xpeng G9 (2025) // Source : Xpeng

Coup dur pour Tesla au pire moment : la présidente du conseil d’administration liquide 117 millions de dollars d’action

Alors que Tesla vit un début d’année 2025 très compliqué, nous avons appris que la présidente de son conseil d’administration, Robyn Denholm, avait vendu pour 117 millions de dollars d’actions. Reste à connaître ses motivations.

Decathlon dégaine un nouveau VTT électrique grand public au rapport équipement-prix très alléchant

Decathlon vient de lancer son Stilus Off Road. Ce VTT électrique impressionne par ses équipements de qualité, d’autant plus qu’il est proposé à un tarif intéressant de 1 699 euros. Il est déjà disponible en magasin.

Xpeng rend ses voitures électriques vendues en France bien plus intéressantes que le Tesla Model Y

Les Xpeng G6 et G9 sont des voitures électriques chinoises vendues en France. Elles viennent d’être améliorées dans leur marché natal, avec une charge en 12 minutes, une conduite autonome améliorée… et un prix en baisse. On espère prochainement les voir dans nos rues.