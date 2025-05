Nouvelle règle arrangeante dans les métros, bus et tramways parisiens pour cette catégorie de vélo

La RATP a récemment mis en place une nouvelle règle relative aux vélos pliants, qui sont désormais autorisés dans le métro parisien, le tramway et les bus. À une condition : que le cycle soit plié.

Source : revoltbikes

En septembre 2023, Frandroid publiait un dossier sur le règlement des trottinettes électriques et vélos (électriques) dans les transports en commun. À l’époque, le cadre était strict et clair : aucun vélo n’avait le droit d’être transporté dans les transports en commun à Paris, que ce soit le métro, le bus, le tramway et le funiculaire de Montmartre.

Le vélo pliant est enfin accepté

Bonne nouvelle : cette réglementation a récemment évolué, comme l’ont remarqué nos confrères de Transition Vélo. Modifié le 14 mai 2025, le site de la RATP indique : « Pour des raisons évidentes de place disponible, vous ne pouvez pas emporter votre vélo dans le métro, les bus, les tramways et le funiculaire de Montmartre ».

Avant d’enchaîner : « Cependant, le transport d’un vélo pliable ET plié est possible tous les jours et à tout moment sous réserve de ne pas gêner les autres voyageurs et leur circulation. Vous êtes invités à demander l’accès par le portillon de service à l’agent de station », peut-on lire. Auparavant, cette règle n’existait pas.

Concernant le RER, la RATP ne change rien. Il est toujours possible de transporter son cycle les samedis, dimanches et jours fériés qu’importe l’heure de la journée, et les autres jours avant 6h30, après 19h, ou entre 9h et 16h30. En clair, la Régie autonome des transports parisiens interdit les biclous durant les heures de pointe, à juste titre.

Ce qui est toujours interdit

Le site de la RATP rappelle par ailleurs que « toute circulation à vélo, sur skateboard, patinette, roller, mono-roue électrique ou sur tout autre cycle est strictement interdite dans les enceintes et dans les voitures, quel que soit le moyen de transport utilisé (RER, métro, tramway, bus) ».