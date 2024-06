L’énergie éolienne en mer : une étude montre que c’est la meilleure source d’énergie

Alors que les critiques sur l'énergie éolienne en mer fusent, une étude de l'Université de Cambridge révèle son potentiel économique et sa robustesse.

L’énergie éolienne en mer est parfois critiquée pour son impact sur le paysage. Pourtant, cette technologie a fait d’énormes progrès ces dernières années, devenant une source d’énergie renouvelable particulièrement compétitive. Mais qu’en est-il réellement de son efficacité économique ?

Un potentiel économique indéniable

Le gouvernement français a de grandes ambitions pour l’éolien en mer, avec un objectif de 45 GW d’ici 2050. Selon le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Bruno Le Maire, trois parcs éoliens en mer sont déjà raccordés, ce qui permettra de poser les premiers jalons pour atteindre 4 GW en 2030, puis 18 GW en 2035. Quinze projets sont actuellement en cours pour atteindre ces objectifs.

Une étude récente de l’Université de Cambridge a examiné la viabilité économique de l’énergie éolienne en mer, en se basant sur les prix en vigueur en Grande-Bretagne.

Les chercheurs ont pris en compte l’ensemble du cycle de vie des systèmes, de l’installation au démantèlement, en passant par l’exploitation et la maintenance.

Les résultats de cette étude montrent que le coût de l’électricité produite par les éoliennes en mer a considérablement baissé, passant de 160 livres le mégawattheure (soit 19 cents le kilowattheure) lors du développement initial des parcs éoliens offshore à des prix désormais compétitifs avec les autres sources d’énergie.

Des atouts indéniables face aux défis énergétiques

Outre leur compétitivité économique, les éoliennes en mer présentent d’autres avantages. L’étude de l’Université de Cambridge souligne notamment la robustesse de ces installations, qui se sont révélées très résistantes aux tremblements de terre et aux tsunamis.

Cette robustesse aurait pu prévenir des catastrophes majeures. Les chercheurs de Cambridge ont montré que la catastrophe de Fukushima aurait pu être évitée si des éoliennes offshore avaient été disponibles pour fournir de l’énergie de secours, même si certaines avaient été endommagées par le tsunami.

De plus, chaque éolienne peut fonctionner de manière indépendante, ce qui signifie qu’une panne n’entraîne pas l’arrêt complet du parc éolien, contrairement aux grandes centrales électriques traditionnelles.

Un autre argument en faveur de l’éolien en mer est la capacité de production d’énergie. Les chercheurs estiment que le vent souffle suffisamment fort autour du globe pour que la production mondiale d’électricité puisse être couverte 18 fois par des éoliennes. De quoi envisager un avenir énergétique plus propre et plus durable.

