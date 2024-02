À 59 euros par mois, faut-il craquer pour le nouveau Vespa électrique ? On vous décrypte cette offre

Vespa muscle son offre de scooters électriques avec les nouveaux Sprint S et Primavera Elettrica. Ce dernier fait déjà l'objet d'une Location Longue Durée aux loyers alléchants.

Jusqu’a aujourd’hui, si vous vouliez rouler en Vespa et en électrique, il fallait mettre la main au porte-monnaie : 6999 euros précisément pour vous offrir le seul scooter électrique que proposait le constructeur italien. Jusqu’à maintenant. Car comme déjà annoncés lors de leur présentation au salon de Milan 2023, deux nouveaux modèles de la gamme s’électrifient. Et en batterie amovible avec ça ! L’occasion pour Vespa de faire très largement baisser le ticket d’entrée à son univers rétro tellement apprécié. Tant mieux.

Pour autant, les nouveaux Primavera Elettrica et Sprint S Elettrica ne sont pas donnés. Respectivement 5199 euros et 5299 euros, en version 45 (équivalent 50 cc). La bonne nouvelle, c’est que pour rendre ces nouveaux venus encore un peu plus attractifs, Vespa propose actuellement une offre qui permet de rouler en Primavera électrique pour moins de 60 euros par mois.

Combien vous coûtera l’offre ?

En effet, en ce moment et jusqu’au 30 mars 2024, Vespa propose la Location avec Option d’Achat (LOA) à 59 euros par mois. Alors, qu’est-ce que vous avez pour ce prix ? Il s’agit d’une offre qui court sur 36 mois et inclue 15 000 km. Le premier loyer de 1475 euros est quant lui ramené à 900 euros après déduction du bonus écologique.

Si l’on fait le calcul, en additionnant le premier loyer de 900 euros aux 35 loyers de 58,05 euros (2031,75 euros), on arrive à 2931,75 euros. L’option d’achat finale en fin de contrat s’élève quant à elle à 2378,54 euros, soit un total de 5310,29 euros. Attention toutefois si vous allez sur le site internet de Vespa, il s’affiche à un tarif final de 5885,30 euros. Un prix qui prend en compte le premier loyer de 1475 euros. Et non de 900 euros grâce au bonus. C’est très mal expliqué…

Au final, quel est le coût total du crédit ? 5310,29 – 5199 = 111, 29 euros.

Si le prix du crédit ne paraît effectivement pas élevé pour pouvoir rouler pendant trois ans au guidon du Vespa Primavera Elettrica, l’option d’achat finale reste quand même élevée. Et si vous prenez l’option de restituer le scooter à la fin du financement, vous aurez quand même dépensé 2931,75 euros, soit un peu plus de la moitié du scooter (56 %). Pour un deux-roues qui ne vous appartient pas. Et attention aux frais de remises en état, surtout pour ce scooter qui aura une vocation essentiellement urbaine.

Piqûre de rappel

Le Vespa Primavera Elettrica qui est ici proposé par l’offre de financement est une version 45 km/h. Un équivalent 50 cc qui se dote d’un moteur qui développe 3,1 kW en crête et 200 Nm de couple. Côté batterie, la capacité est de 2,3 kWh, 48 volts, 48 Ah. Elle offre à ce scooter électrique au look vintage une autonomie de 68 kilomètres. Quant à la recharge qui peut se faire chez soi grâce à un chargeur de 500 W, batterie amovible oblige, elle nécessite 4 heures pour passer de 0 à 80 %. Attention toutefois au poids de cette batterie : 15 kilos. L’équivalent d’un pack et demi d’eau.