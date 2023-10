Trottinettes électriques : pourquoi roule-t-on sur les trottoirs ? Cette étude apporte des premières réponses

En s’appuyant sur des caméras et l’IA, Dott a identifié ce qui pousse les utilisateurs de trottinettes électriques en libre-service à rouler hors des routes et des pistes.

Les technologies de détection de trottoir, cela fait plusieurs années que les opérateurs de trottinettes électriques en libre-service nous en parlent. Or, elles ne sont pas encore entrées en action de manière concrète, malgré ce que Lime annonçait avec une limitation de vitesse dès 2022.

Ici, Dott met à profit cette des caméras et une dose d’intelligence artificielle en partenariat avec Luna Systems, afin de connaître et comprendre le comportement des ses utilisateurs. Ce sont ainsi « plus de 3 000 trajets et plus de 6 000 km » enregistrés via des caméras utilisant l’IA, dans les villes de Grenoble, Bruxelles (Belgique) et Tel-Aviv (Israël), qui ont été recensés.

L’état des routes pousse les trottinettes sur les trottoirs

Parlons déjà de ceux respectant le Code de la route. Pour rappel, ce dernier interdit les trottinettes électriques sur le trottoir depuis 2018, ainsi que de s’y garer comme à Paris depuis 2019. Selon l’étude, 93 % des utilisateurs roulent bel et bien sur les routes et les pistes cyclables. Il reste donc les 7 % roulant parfois sur le trottoir, mais pour quelles raisons ?

Parmi eux, trois quarts avaient des excuses valables, selon Dott, qui affirme que 26 % d’entre eux roulaient intentionnellement sur le trottoir. Car selon l’opérateur, « 71 % des cas de conduite sur trottoir étaient influencés par l’état de la route et des infrastructures ». Dans ces situations, un tiers des utilisateurs cherchait l’accès à un lieu de stationnement. Dott cite trois autres causes :

La présence de passages piétons menant à un trottoir (23 %) ;

Des pistes cyclables qui finissent sur les trottoirs (10 %) ;

Des routes ou des pistes cyclables bloquées (7 %)

Rappelons que cette étude ne concerne que la conduite de trottinettes électriques en libre-service exploitées par Dott. Les utilisateurs sont généralement moins conscients des règles à respecter, les acheteurs étant généralement plus responsables quand il s’agit de leur propre trottinette.

Améliorer les pistes et les routes

Le fruit de cette étude et des données n’est pas là que pour punir les utilisateurs de trottinettes électriques en libre-service. Déjà, Dott indique proposer « des messages ciblés, des invitations à des cours de conduite sécurisés », sans pour autant bannir les utilisateurs. « Nous pensons que ces données peuvent également aider les villes à mieux comprendre comment planifier les infrastructures pour mieux intégrer les trottinettes », déclare Andrew Fleury, PDG de Luna Systems.

« Cette nouvelle technologie profite à la fois aux habitants de la ville et aux autorités municipales », rajoute Laura Mollard-Dumont, chef de projet Mobilité de la Métropole de Grenoble. « Cela améliore le respect des règles en évitant les conflits entre piétons et utilisateurs. » Dott souhaite parfaire sa compréhension de la problématique, en incluant Lyon, Londres et Madrid.

