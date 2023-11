La nouvelle trottinette électrique Lime change radicalement

L’opérateur Lime a dégainé une toute nouvelle version de sa trottinette électrique : voici la Gen4 Seated, qui accueille un siège rembourré et un espace de rangement. Pour le moment, cette génération n’est pas lancée en Europe.

Lime est l’un des opérateurs de trottinettes et vélos électriques parmi les plus populaires au monde. Malgré sa déroute parisienne – une consultation citoyenne a voté en la défaveur du maintien des trottinettes en libre-service à Paris -, l’entreprise californienne continue d’innover et d’optimiser ses engins. La dernière nouveauté en date se nomme Scooter Gen4 Seated.

Il s’agit tout simplement d’une version améliorée de sa quatrième génération de trottinettes électriques. Mais surtout, d’un modèle équipé d’un siège rembourré, sous lequel se trouve un espace de rangement. Sur la photo publiée dans le communiqué de presse officiel, on y aperçoit un livre et quelques effets personnels.

Plus confort à plusieurs niveaux

D’après son programme pilote mené à Nashville et Chicago plus tôt cette année, Lime estime que les utilisateurs roulent plus longtemps et plus fréquemment avec cette itération de trottinette. Aussi, le type de public évoluerait : davantage de personnes âgées et de femmes – +33 de nouvelles utilisatrices – se laisseraient séduire par cette solution.

Sur le plan technique, quelques améliorations intéressantes sont à noter. L’entreprise américaine a notamment amélioré la suspension de son véhicule afin de renforcer le confort. Dans cette même philosophie, elle y a ajouté des roues plus grosses. Enfin, le deck a été abaissé pour optimiser le centre de gravité et faciliter la montée et la descente de la trottinette.

Quelles villes éligibles ?

Pour le moment, cette Gen4 Seated semble cantonner à des marchés spécifiques. Lime évoque une disponibilité à Chicago et Milwaukee, ainsi qu’un lancement dans plus d’une douzaine de villes d’Amériques du Nord au cours des prochains. De son côté, le média Zag Daily évoque également l’Australie et la Nouvelle-Zélande, plutôt en 2024.

Doit-on s’attendre à un lancement en Europe ? Difficile de se prononcer franchement, mais rien n’est à exclure. Avant ça, l’entreprise devrait vraisemblablement tester cette nouvelle génération dans un certain nombre de pays, et durant un certain laps de temps, pour avoir une première idée de son succès.

