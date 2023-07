Enorme promo sur ce vélo électrique Angell Bike : il vaut enfin vraiment le coup

Veepee bradent les vélos électriques connectés Angell à -59 % pour ce seul jour du 18 juillet, est-ce une bonne affaire ? On décrypte pour vous !

Les vélos électriques saturent actuellement les stock de marques et revendeurs, poussant parfois à des remises extrêmes. Chez Angell Bike, on avait déjà repéré une première opération à mille euros de réduction, soit 1 504,49 euros au lieu de 2 490 euros ! Mais ce 18 juillet, et uniquement ce jour, c’est un rabais davantage exceptionnel qui déboule.

Une première génération aux nombreux défauts

Dans son offre du jour “One Day”, le site d’e-commerce Veepee, accessible via application ou site web, applique 59 % de réduction sur des vélos électriques Angell. On les retrouve ainsi à 999,99 euros au lieu de 2 490 euros !

Le modèle mis en vente est un Angell Rapide, le premier opus de la marque française. Ce modèle est disponible en deux versions, le cadre haut M et le cadre semi-ouvert S. Les coloris gris et noir sont aussi possibles, mais le vert est réservé uniquement au S Rapide.

Le vélo électrique est celui de première génération. Attention donc, car c’est une itération ayant subi des problèmes de batterie, avec un confort réduit face aux rivaux Cowboy, Iweech et Vanmoof. Enfin, plus vraiment VanMoof qui est en faillite depuis hier.

Précisons aussi que l’autonomie est vraiment faible, avec une capacité de 219 Wh limitant le rayon d’action à 30 km avec le mode intermédiaire Fly Dry selon notre test de l’Angell Bike. Et il vous faudra déverrouiller, enlever puis remettre la batterie, si vous voulez la recharger entre deux utilisations (environ 2h de charge).

999 euros pour un Angell, cadeau ! Et il y a des aides en plus !

Le prix reste tout de même très alléchant. Moins de 1 000 euros pour un vélo électrique très léger – moins de 17 kg – avec un superbe design, du made in France (à Is-sur-Thille, chez Seb), un écran gérant la navigation, des clignotants, une appli fluide, c’est pas mal du tout !

Par contre, il n’y a pas de garde-boues, qu’il faudra ajouter en option à 125 euros (via le site officiel, non disponible via Veepee). Idem pour la béquille à 35 euros, le porte-sacoche arrière à 105 euros ou le porte-bagage avant à 149 euros. Mais sachez que les aides à l’achat d’un vélo électrique, nationales ou locales, pourront alléger la facture finale !

Enfin, le vélo est garanti 2 ans, batterie incluse, mais seulement 1 an pour le moteur.

