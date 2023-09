En se basant sur une technologie conçue par la Nasa, l’entreprise The Smart Tire Company est parvenue à créer un pneu sans air increvable. Sa mise en vente sur la plateforme Kickstarter a depuis débuté, pour des livraisons au mois de juin 2024.

Imaginez vous rouler avec un vélo ou un vélo électrique, dont les pneus s’affranchissent de toute chambre à air et de toute crevaison, et ce pour toute la vie. C’est le projet The Smart Tire Company, qui, en 2021, a présenté le premier prototype de ses pneus dits increvables et conçus à partir d’une technologie de la Nasa.

Deux ans plus tard, le projet prend une toute nouvelle ampleur et devient surtout encore plus concret : une campagne Kickstarter a été lancée pour financer la production des fameux pneus, dont les livraisons sont prévues pour juin 2024. Plus de 115 000 euros ont déjà été récoltés sur un objectif de 25 000 euros.

Superélastique et à mémoire de forme

Répondant au nom de METL, ces pneus s’appuient sur un type d’alliage développé par la Nasa. Au passage, la SMART Tire Company dispose d’une licence exclusive pour développer et commercialiser son pneu, en accord avec l’agence l’américaine. Plus concrètement, de quoi est fait cet alliage ?

Cet alliage est composé de Nitinol, à la fois composé de nickel et de titane. De ce fait, cet alliage revendique deux propriétés phares : il est superélastique, léger et flexible d’un côté, mais aussi solide comme le titane. En outre, il reprend systématiquement sa forme originale grâce à des aptitudes dites de « mémoire de forme ».

Tout ce beau manège permet d’obtenir un pneu démuni de toute chambre en air. En d’autres termes, les crevaisons n’existent plus. Il présente par ailleurs une très faible résistance au roulement, pour des performances — on l’imagine — intéressantes sur route. Cerise sur le gâteau : il dure toute la vie.

La page Kickstarter précise tout de même que la bande de roulement doit être remplacée tous les 8000 à 13 000 km. Ce type de pneu se destine davantage à des vélos de route et des gravels, et aura droit à trois versions différentes pour s’adapter à diverses roues : 700 x 32c, 700 x 35c , 700 x 38c, soit des largeurs de 32, 35 et 38 mm.

À partir de 500 dollars

Lauréat de deux prix au CES 2023, en janvier dernier, les pneus METL coûtent la somme de 500 dollars. Il faut s’acquitter d’une somme de 1500 dollars si vous souhaitez être livré de pneus déjà montés sur roues, voire 2300 dollars pour goûter à des roues en carbone. Une version pour trottinette électrique (150 dollars) est même disponible.

Il est intéressant de voir une telle technologie débarquée sur les vélos. Technologie que l’on a déjà croisé dans l’univers automobile, puisque Michelin et Goodyear ont tous les deux développé leur propre pneu sans air. Tout ceci a bien évidemment un appart écologique : selon Michelin, sa solution permettrait d’économiser 200 millions de pneus par an, soit l’équivalent de 2 millions de tonnes de matériaux.

La filiale du vélo pourrait elle aussi en profiter et réduire sa consommation de matériaux pour les pneus.