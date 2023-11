Ce vélo électrique intègre une fonctionnalité inédite pour gagner en praticité

Pour changer des vélos pliants électriques, la marque Bokyong innove avec le vélo électrique coulissant E-Pop-Cycle, pratique et compact.

Lors de ma visite du salon Vivatech au printemps dernier, j’avais rencontré un curieux vélo sur un stand sud-coréen. Petit, coloré, le Pop-Cycle nous avait intrigués : ce n’était pas un vélo pliant, mais un vélo coulissant.

Un étonnant vélo coulissant

C’est la firme Bokyong qui a développé ce cycle en aluminium, évitant les systèmes de pliage parfois peu intuitifs. Le système repose sur un tube central soudé à l’avant, sur lequel coulisse l’arrière du vélo. On peut ainsi réduire la longueur de 37 cm, mais ce n’est pas tout. Le Pop-Cycle permet de plier la potence (–20 cm de haut), ainsi que les pédales et les poignées passant de 52 à 16 cm de large.

De 122 x 99 x 53 cm, le vélo coulissant passe à 85 x 79 x 17 cm. Ce n’est pas aussi compact qu’un vélo pliant classique type Brompton, on l’admet, surtout que le format des roues est en 14 pouces, moins agréable en conduite. Il n’empêche, ici, une poignée de secondes suffit pour le faire coulisser. La taille – unique – s’adapte aussi à un large éventail de gabarits, entre 1,50 et 1,90 mètre selon la marque.

Une version électrique plutôt légère

Et si nous vous parlons modèle, c’est qu’il possède une version E-Pop-Cycle désormais aboutie. Et oui, le premier vélo électrique coulissant est sous vos yeux, avec le même système. Seule différence : il intègre une batterie directement dans le cadre, entre le pédalier et la roue arrière, avec des cellules Samsung. On peut même y ajouter une seconde batterie façon sacoche avant, pour doubler l’autonomie – et pour 365 euros de plus. Selon Bokyong, l’E-Pop-Cycle couvrirait 70 km maximum par charge. La batterie n’est pas amovible et se recharge entre 4 et 5 heures.

Une seconde batterie disponible // Source : Bokyong Le moteur arrière // Source : Bokyong La potence pliante, comme la fourche et la selle, sont en carbone // Source : Bokyong

Quant au moteur, il s’invite sur la roue arrière avec une puissance légale de 250 W, sans précision de couple. Même avec ce bagage électrique, le vélo coulissant ne pèse que 16 kg, très acceptable donc. Afin d’atteindre ce chiffre, Bokyong a fait le choix du carbone sur la potence, la fourche et la selle. Pour comparaison, un vélo pliant électrique Brompton C-Line Electric Urban affiche 16,6 kg et un Decathlon E Fold 500 affiche 21,4 kg.

Un prix contenu pour le Bokyong

Quant au prix, il semble aussi beaucoup plus élevé que ce que Bokyong nous avait estimé à Vivatech (1 250 dollars, soit 1 140 euros). Sur Indiegogo, le prix de base de l’E-Pop-Cycle serait de 2 238 euros, toutefois rabaissé à 1 276 euros avec l’offre de lancement. À ce tarif, ce vélo coulissant électrique ajoute aussi les freins à disque, une transmission à 7 vitesses et 14 coloris au choix.

Il faudra toutefois faire l’impasse sur les garde-boue (même en option), l’éclairage ou un porte-bagages en option, mais une béquille est présente. Signalons qu’un écran basique vient vous donner les infos essentielles, le tout lié à une application (statistique, compteur, carte, etc.).

Bokyong développe aussi d’autres objets de mobilité urbaine en parallèle de ce vélo coulissant. La firme coréenne a un projet de trottinette électrique totalement suspendue E-Board, des stations de vélos en libre-service ou des batteries amovibles en un clic. Avant cela, on aimerait déjà voir l’E-Pop-Cycle arriver officiellement en France, si la campagne de financement participatif devient un succès. Les livraisons sont prévues en janvier 2024, disponibles partout dans le monde dont en France (à 145 euros).