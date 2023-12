Comment les vélos et trottinettes électriques Dott vont vous faire gagner du temps à la fin d’un trajet

L’opérateur Dott veut vous faire gagner du temps à l'issue d'un trajet en vélos et trottinettes électriques disponibles en libre-service. Pour ce faire, l’entreprise s’appuie sur une intelligence artificielle censée analyser instantanément le parcage du véhicule, et plus précisément la photo que l’application peut vous demander.

Pendant plusieurs années, les grandes villes ont fait l’objet d’une relative anarchie en matière de stationnement relatif aux vélos et trottinettes électriques en libre-service. Pour remettre de l’ordre, il a fallu légiférer sur le nombre d’opérateurs autorisés à exploiter leur activité – comme à Paris -, mais aussi créer des zones de stationnement dédiées.

Aujourd’hui, vous n’êtes pas censés être en mesure de garer votre engin n’importe où, au risque de recevoir une alerte de la part du véhicule selon lequel le lieu de stationnement n’est pas autorisé. À la tête d’un important parc aussi bien de VAE que de trottinettes, l’entreprise Dott veut aller encore plus loin. Pour ce faire, elle utilise l’intelligence artificielle.

Un temps d’analyse plus rapide

Le communiqué de presse envoyé à la rédaction mentionne le nom de sa technologie : IA Captur. L’idée derrière ce système est d’accélérer le processus d’analyse d’une photo, dans le cas où l’application vous invite à capturer une image et l’envoyer à l’opérateur. Et ce afin de vérifier votre lieu de stationnement.

Comme le mentionne Dott sur son site officiel, « l’opérateur peut vous demander d’envoyer une photo du véhicule pour prouver qu’il a été stationné correctement. Une telle demande sera faite dans l’App ou sur la Plateforme indépendante (selon le cas) lorsque vous choisirez de mettre fin à un trajet et de verrouiller le véhicule », peut-on lire.

Cette technologie « remplacera le traitement manuel de chaque photo qui nécessite un traitement plus long », explique Dott. Elle permettrait donc dans l’idée de faire gagner du temps autant à l’opérateur qu’à l’utilisateur en cas de photo envoyée.

La ville de Paris concernée par les premiers essais

Aussi, « ce système sera paramétré pour identifier les problématiques constatées : véhicule sur un trottoir, devant une entrée, sur la chaussée, les véhicules renversés et les véhicules à l’extérieur des places de stationnement », poursuit le communiqué. « Ce système de détection instantanée va nous permettre de guider nos utilisateurs pour qu’ils garent le véhicule de manière responsable », estime Maxim Romain, co-fondateur et COO de Dott.

Cette nouvelle fonctionnalité sera dans un premier temps testée à Bruxelles, Bordeaux, Londres, Lyon, Milan, Paris, Rome, Stockholm et Tel-Aviv, avant un déploiement plus global plus tard. Dott ne précise pas son calendrier.

