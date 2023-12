Ces deux magnifiques vélos électriques mêlent à la perfection look vintage et puissance

La marque allemande Schindelhauer renouvelle deux de ses vélos électriques, les Heinrich et Hannah. Ce binôme met un point d’honneur à être le plus chic possible, tout en proposant des composants à la fois très modernes et puissants.

Si le constructeur de vélos électriques Schindelhauer n’est pas le plus connu par chez nous, son catalogue a le mérite de nous taper dans l’œil. Son offre est en effet principalement composée de modèles épurés et classes, dont le look a visiblement été mis au cœur du cahier des charges.

En cette fin d’année 2023, la firme d’outre-Rhin renouvelle deux de ses VAE, les Heinrich et Hannah, nous apprend eBike News. Au menu du jour : une motorisation plus puissante, des composants Bosch nouvelle génération et une bouille toujours aussi chic. Attention en revanche : il s’agit ici de cycles urbains vraiment haut de gamme, avec un positionnement tarifaire haut.

Le meilleur de Bosch

Dans le fond, les Heinrich et Hannah sont les mêmes : seule leur forme de cadre diffère, afin de convenir à des typologies d’utilisateurs différentes. Le premier opte ainsi pour un cadre fermé et une hauteur légèrement plus élevée, qui favorisera une conduite semi-sportive, lorsque le second préfère un cadre bas pour plus de praticité.

Sur le reste de leur fiche technique, tout est identique. Et pour le coup, Schindelhauer a clairement mis l’accent sur le haut de gamme. Déjà, le duo s’appuie sur l’un des meilleurs moteurs de Bosch, j’ai nommé le Performance Line CX et son couple de 85 Nm. On peut même légitimement se demander si un tel système n’est pas trop puissant pour un usage urbain, mais pourquoi pas. Disons qu’un Performance Line (75 Nm) aurait été suffisant et aurait permis de baisser les coûts.

Source : Schindelhauer Source : Schindelhauer Source : Schindelhauer

Forcément, la batterie est elle aussi fournie par son compère allemand : il s’agit d’une Powertube 500 amovible, toujours pratique pour recharger l’accumulateur chez soi ou au travail, sans forcément mettre son vélo au chaud. L’ordinateur de bord est quant à lui représenté par un Kiox 300 qui n’a plus rien à prouver.

Pour couronner le tout, les Heinrich et Hannah intègrent de série le Bosch ConnectModule, qui vous donne accès à des fonctions de sécurité (alarme, localisation en temps réel) toujours utiles contre le vol ou pour retrouver son vélo dérobé.

Un éclairage qualitatif

Les équipes du constructeur n’ont pas lésiné non plus sur la transmission : vous avez affaire à une transmission à variation continue et automatique Enviolo, capable de passer les vitesses automatiquement selon votre allure et votre cadence de pédalage préconfigurée. C’est un système vraiment haut de gamme, mais très pratique. Le tout est logiquement associé à une courroie Gates CDX.

Les éclairages n’ont pas été mis de côté, au contraire : les Heinrich et Hannah s’équipent de feux Supernova à l’avant et l’arrière, une marque fiable réputée pour ses puissants systèmes d’éclairage. La sécurité est aussi assurée par des freins à disque hydrauliques Shimano Alfine S7000.

Source : Schindelhauer Source : Schindelhauer

Pour terminer, un porte-bagages arrière RackTime SnapIt peut accueillir jusqu’à 25 kg de charge, alors qu’une selle Brooks B17 a été installée pour toujours plus peaufiner le style du cycle. Le Heinrich est décliné en taille S, M et L, en coloris Bleu nuit et Argent titane, lorsque le Hannah se contente des tailles S et M, en coloris Blanc crème et Bleu perle.

Un prix salé

Chaque modèle coûte la modique somme de 6195 euros sur le site officiel, ce qui en fait des vélos électriques très chers, mais aussi très bien équipés. Les livraisons sont bel et bien assurées en France, en échange de frais de 40 euros.