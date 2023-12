En difficulté, ce célèbre accessoiriste vélo prend une décision délicate

Connu et reconnu pour ses casques vélos, Uvex Group a décidé de fermer l’un de ses sites de production en Europe, via sa filiale BSA. Près de 200 emplois sont concernés par cette initiative motivée par un contexte économique défavorable.

Le secteur du vélo musculaire et vélo électrique a subi de plein fouet la bulle post Covid-19 au cours du second semestre 2023. En témoignent les multiples faillites et autres difficultés financières observées ces derniers mois : Frandroid en avait d’ailleurs rédigé un dossier complet, en abordant les tenants et les aboutissants de cette situation délicate.

Mais il n’y a pas que les constructeurs de cycles qui subissent la loi de l’offre et de la demande. Les accessoiristes souffrent eux aussi du contexte économique actuel, comme c’est actuellement le cas d’Uvex Group. L’équipementier allemand est notamment connu et reconnu pour ses casques de vélo. Deux de ses modèles font d’ailleurs partie des meilleurs casques de l’année 2023 selon le classement de Certimoov.

Un contexte économique défavorable

Comme nous l’apprend Bike Europe, Uvex Group va définitivement fermer l’un de ses sites de production d’Europe d’ici 2024, connu sous le nom de BSA. Il s’agit ici d’une filiale indépendante située à la frontière de l’Autriche et qui employait jusque-là 190 personnes chargées de concevoir des casques pour cycliste.

La raison de cette fermeture après 30 ans de bons et loyaux services fournis par BSA n’est que purement économique. Les conditions européennes seraient défavorables, en raison des coûts de production, des augmentations de salaire et du coût de l’énergie, peut-on lire sur Bike Europe. Le prix des matériaux et la baisse de la demande joueraient aussi un rôle.

De cette réorientation stratégique résulte une délocalisation de la production, « chez des fournisseurs tiers qualifiés sur le marché mondial », est-il indiqué. Faut-il ici comprendre qu’Uvex Group devrait faire appel à des acteurs asiatiques moins coûteux pour ses finances. Le catalogue du groupe, lui, ne changera pas.

Une hausse de la demande attendue

Les 190 employés touchés quitteront l’entreprise dans le cadre d’un plan social. L’équipementier entend proposer des alternatives justes à chacun d’entre eux d’ici la fin de l’année. Heureusement, l’autre usine de production du groupe basée à Lederdorn n’est pas concernée par cette restructuration.

Pour Michael Winter, associé d’Uvex, « la demande sur nos marchés se redressera à partir du second semestre 2024 ». Il sera donc nécessaire pour eux de faire le dos rond encore six mois, avant d’espérer apercevoir une éclaircie sur le marché et une hausse de la demande.